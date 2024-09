The Batman, confermato un dettaglio nascosto nel film che pochissimi hanno notato [FOTO]

È passato un mese e mezzo dall’uscita di The Batman, ultima avventura del Pipistrello di Gotham diretta da Matt Reeves e con protagonista Robert Pattinson. Un film diverso, molto noir e a tinte scure, che ricalca celebri crime come Seven e Zodiac e in grado di sfondare il muro dei 10 milioni di incasso in Italia e oltre 750 in tutto il mondo.

Il successo di un film non si misura però solo dai numeri al botteghino, ma anche da quanto riesce ancora a far parlare di sé dopo la fine del suo percorso in sala (chiedere a Avengers: Endgame per i dettagli). Nel caso di The Batman, a quanto pare sono ancora molte le cose da dire, come conferma un incredibile easter egg emerso nelle ultime ore.

A condividerlo su Twitter è stato Ryan Unicomb, ha scritto: «Un mio amico ha notato una cosa assurda: al minuto 31.55 di The Batman potete davvero vedere l’Enigmista di Paul Dano sulla finestra opposta all’Iceberg Lounge. È in attesa, guarda». La foto allegata al tweet mostra in effetti una finestra illuminata sulla sinistra e il profilo mascherato del villain interpretato da Dano. L’utente però non si è fermato qui e ha voluto chiedere conferma direttamente alla fonte.

Nel post chiede a Matt Reeves di confermare o meno che quello alla finestra sia davvero l’Enigmista e il regista non si è fatto pregare per una risposta: «Ebbene, posso confermarlo. al 100%». Nessun dubbio quindi sull’easter egg di The Batman: anche questa volta i fan ci hanno visto giusto.

QUI POTETE VEDERE LA FOTO

Il film che ha segnato il debutto di Robert Pattinson nei panni del Caped Crusader ha fatto molto parlare di sé anche per la scena tagliata del Joker di Barry Keoghan: un momento tagliato dal film che ha emozionato i fan, che hanno potuto vedere da vicino la versione “mostruosa” del celebre villain. Anche in questo caso, alcuni occhi attenti hanno notato un dettaglio che ha convinto i fan di una cosa: Batman ha aiutato Joker a scappare di prigione – volontariamente o meno.

Voi cosa ne dite? Avevate già notato questo easter egg nel film? Fatecelo sapere nei commenti.

Foto: MovieStills

Leggi anche: The Batman apre il programma della sezione Cinema e Serie di COMICON 2022! Tutti i dettagli