The Batman: ecco come funziona l’easter egg di Google per l’uscita del film [VIDEO]

Manca ormai poco: a giorni uscirà al cinema The Batman, nuovo film sul Cavaliere Oscuro di Gotham City con protagonista Robert Pattinson.

In occasione dell’evento sempre più imminente, Google ha voluto dare il suo contributo personale al forte hype intorno al lungometraggio lanciando un personale easter egg: se si fanno delle ricerche sul motore di ricerca in relazione a termini collegati al supereroe (come Brune Wayne e simili), sul motore di ricerca apparirà infatti, sulla destra, il faro che il Commissario Gordon adopera per invocare l’Uomo Pipistrello. Cliccandoci sopra lo schermo si farà buio, venendo illuminato dal Bat-Segnale e dall’ombra del Cavaliere Oscuro che si staglia in silhouette tagliando lo schermo in diagonale.

Ricordiamo che il film uscirà nelle sale italiane il prossimo 3 marzo 2022, distribuito dalla Warner Bros. Pictures.

La sinossi ufficiale recita: Due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di Batman (Robert Pattinson), incutendo timore nel cuore dei criminali, hanno trascinato Bruce Wayne nel profondo delle tenebre di Gotham City. Potendo contare su pochi fidati alleati – Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright) – tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini.

Quando un killer prende di mira l’élite di Gotham con una serie di malvagi stratagemmi, una scia di indizi criptici spinge il più grande detective del mondo a indagare nei bassifondi, incontrando personaggi come Selina Kyle / alias Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot / alias il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton / alias l’Enigmista (Paul Dano). Mentre le prove iniziano a condurlo più vicino alla soluzione e la portata dei piani del malfattore diventa chiara, Batman deve stringere nuove alleanze, smascherare il colpevole e rendere giustizia all’abuso di potere e alla corruzione che da tempo affliggono Gotham City.

