The Batman, ecco la sinossi ufficiale del film con Robert Pattinson!

Poche settimane dopo il DC Fandome che ha mostrato al mondo il primo trailer ufficiale di The Batman, è stata svelata ora la sinossi ufficiale del film di Matt Reeves che uscirà nelle sale il 4 marzo 2022.

La nuova descrizione del film arriva dal sito britannico della Warner Bros. e benché non riveli nuovi dettagli sulla trama in sé, conferma il tono decisamente oscuro del film che si era già intuito dalle prime immagini e dal trailer. Si legge:

«The Batman è un thriller tagliente e pieno d’azione che mostra Batman nei suoi primi anni, mentre lotta per bilanciare la rabbia con la rettitudine e indaga su un mistero inquietante che terrorizza Gotham. Robert Pattinson offre un ritratto crudo e intenso di Batman come un disilluso e disperato vigilante risvegliato dalla consapevolezza che la rabbia che lo consuma non lo rende migliore dello spietato serial killer che sta cacciando»

Una sinossi decisamente dark che promette un Batman mai così arrabbiato, ancora più di quello di Ben Affleck che aveva convinto i fan proprio per la sua vicinanza con la versione del Cavaliere Oscuro di Frank Miller. Lì la rabbia era giustificata anche dall’età del personaggio, ma questa giovane è tutt’altra cosa e dal trailer si è già capisco che si farà molti pochi scrupoli.

Diretto da Matt Reeves, ricordiamo che The Batman seguirà l’eroe DC durante il suo secondo anno di servizio a Gotham City. Insieme a Pattinson, nel cast troviamo anche Andy Serkis come Alfred, Zoe Kravitz e Colin Farrell come Catwoman e Pinguino, Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon, John Turturro nella parte di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard nelle vesti di Gil Colson, Barry Keoghan come Stanley Merkel e Jayme Lawson nei panni di Bella Reál.

Oltre allo spin-off già menzionato sul Pinguino, ricordiamo che la Warner Bros. sta producendo anche una serie intitolata Gotham PD, prequel ambientato un anno prima rispetto agli eventi di The Batman. Lo show ci mostrerà da vicino la realtà del Dipartimento di Polizia di Gotham, fatta di corruzione e criminalità, seguendo proprio le vicende di un agente corrotto.

Foto: Warner Bros.

Fonte: Collider