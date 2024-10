The Batman, ottime notizie per i fan del Cavaliere Oscuro: Matt Reeves rompe il silenzio sul futuro dell’eroe

Il 3 marzo si avvicina e i fan del Cavaliere Oscuro, momento in cui potranno tornare in sala per vedere The Batman, il nuovo cinecomics sull’eroe interpretato da Robert Pattinson diretto da Matt Reeves. L’attesa è tantissima, sia perché il pubblico non vede l’ora di scoprire come la star si misurerà con l’alter ego di Bruce Wayne, sia per le numerose notizie circolate in questi mesi sul progetto targato Warner Bros.

Negli ultimi giorni già la star del film ha rivelato che potrebbero esserci dei dettagli utili per un possibile sequel, ma in queste ore anche il regista ha rotto il silenzio sulle sue intenzioni. In una recente intervista infatti il regista ha parlato del futuro del personaggio, dichiarando di aver sempre pensato che, grazie alle nuove possibilità fornite anche dalle piattaforme streaming, è possibile ampliare il frachise del suo Uomo Pipistrello:

«C’è stato un punto in cui la sceneggiatura stava diventando sempre più lunga, e ho pensato “questa sarebbe stata una serie fantastica su Batman del secondo anno ma erano tipo: prima devi fare il film”, quindi stavo lottando ma ho sempre pensato che ci fossero strade che potresti intraprendere, entrando più nel dettaglio con tutti questi personaggi – svela l’autore – puoi concentrarti su di loro in un modo narrativo davvero ricco che lo streaming è assolutamente adatto a fare. Quindi abbiamo piani anche per quello, ma non posso dirti quanto verrà realizzato, dipende da come il pubblico si connette».

D’altra parte Matt Reeves aveva in mente grandi progetti per il personaggio già da diverso tempo, volendo creare un vero e proprio universo che fosse solido:

«Fin dall’inizio, volevo creare un universo di Batman a sé stante, “un Batverse” che potesse essere definitivo a modo suo. E così facendo, abbiamo creato un mondo che sembra super espansivo. Questa iterazione sembra fresca, nuova e diversa, qualcosa che non hai mai visto prima».

Possibile dunque che la Warner Bros. possa decidere di approfondire ulteriormente questa parte del DCEU, ammesso che The Batman vada bene al botteghino, come sottolineato dallo stesso Matt Reeves.

