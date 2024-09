The Batman: svelata la durata da capogiro? Sarà il film sul Cavaliere Oscuro più lungo di sempre

Manca sempre meno all’uscita nelle sale italiane di The Batman, il cinecomic che riporterà sul grande schermo l’eroe dei fumetti DC con un nuovo volto, quello di Robert Pattinson, attore scelto dalla Warner Bros. per dar vita ad una versione del Crociato di Gotham più giovane rispetto a quelle viste finora al cinema. Più giovane e, a giudicare dai trailer, anche più oscura, violenta e tormentata.

E se ieri abbiamo ammirato un nuovo filmato promozionale che ci ha portati ancora una volta nel sottobosco criminale in cui vedremo Bruce Wayne perseguire la sua sete di vendetta, oggi scopriamo un altro importante dettaglio di questa attesa avventura. Sembra infatti che il sito ufficiale IMAX Melbourne abbia rivelato la durata decisamente massiccia del film: 176 minuti, dunque un totale di 2 ore e 56 minuti. Un particolare che lo renderebbe il cinecomic dedicato a Batman più lungo di sempre, considerando che quello con la durata maggiore, ovvero Il cavaliere oscuro – Il ritorno, si ferma alle 2 ore e 45 minuti.

Per il momento si tratta di un’informazione non confermata dalla Warner Bros., quindi, come sempre in questi casi, vi suggeriamo di prenderla come una semplice voce di corridoio in attesa di comunicazioni ufficiali. Anche se, non ci sembra una durata inverosimile per un film che dovrà introdurre una nuova versione di Batman e gettare le basi per il suo futuro sul grande schermo, oltre che per quello di personaggi quali il Pinguino, che come sappiamo ormai da tempo sarà protagonista di una serie spin-off.

Diretto da Matt Reeves, ricordiamo che il film vanta un cast che, oltre a Robert Pattinson, comprende anche nomi come Zoë Kravitz nei panni di Selina Kyle/Catwoman, Colin Farrell in quelli di Oswald Cobblepot/Pinguino, Andy Serkis come Alfred Pannyworth, John Turturro nelle vesti di Carmine Falcone, Paul Dano in quelle di Edward Nashton/Enigmista ed infine Jeffrey Wright, che presta il volto a James Gordon.

Qui di seguito la sinossi:

Quando un killer prende di mira l’élite di Gotham con una serie di malvagi stratagemmi, una scia di indizi criptici spinge il più grande detective del mondo a indagare nei bassifondi, dove incontra personaggi come Catwoman, il Pinguino, Carmine Falcone e l’Enigmista. Mentre le prove iniziano a condurlo più vicino alla soluzione e la portata dei piani del malfattore diventa chiara, Batman deve stringere nuove alleanze, smascherare il colpevole e rendere giustizia all’abuso di potere e alla corruzione che da tempo affliggono Gotham City.

The Batman arriverà nelle sale il 3 marzo 2022.