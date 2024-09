The Northman, Anya Taylor-Joy sulle riprese: «Un miracolo che Alexander Skarsgård sia ancora vivo»

Tra una settimana esatta arriverà nelle nostre sale The Northman, l’attesissimo film di Robert Eggers che, dopo averci regalato gli horror The Witch e The Lighthouse, porta ora sul grande schermo un’oscura storia vichinga ambientata nell’Islanda del X secolo.

Nello stellare cast troviamo vecchie conoscenze come Anya Taylor-Joy e Willem Dafoe, già protagonisti dei due precedenti film del regista e ora di ritorno nei panni di Olga ed Heimir il Folle, al fianco di altri grandi nomi come Alexander Skarsgård nelle vesti del protagonista Amleth, Nicole Kidman in quelle della regina Gudrun, Claes Bang come Fjölnir, Ethan Hawke nel ruolo del Re Horwendil e la musicista Björk, che interpreta una veggente.

E proprio Anya Taylor-Joy – star nota anche per successi del piccolo e del grande schermo come Split, Ultima notte a Soho e La regina degli scacchi – è tornata a parlare della lavorazione del film svelando che quella sul set è stata un’esperienza davvero al limite. In particolare per il collega Alexander Skarsgård, che stando alle sue dichiarazioni è andato incontro alle condizioni più estreme per portare a termine le riprese:

«Il mio appartamento era fatto completamente di finestre. Era come una sorta di gabbia per uccelli. Ricordo di essere uscita fuori una sera e stava grandinando. Era circa mezzanotte. Avevo appena inviato un messaggio ad Alex e pensavo “In questo momento è nudo alla base di un vulcano per il quarto giorno consecutivo, brandendo la spada come se non lo fosse”. Non è facile. È un miracolo che qualcuno sia riuscito a sopravvivere a questo. Alex ce l’hai fatta, hai fatto un ottimo lavoro.»

Il film, ricordiamo, è descritto come un’epopea piena d’azione che segue l’avvincente storia di un giovane principe vichingo in cerca di vendetta dopo l’omicidio del padre.

Completano il cast Ralph Ineson, Tadhg Murphy, Kate Dickie, Hafþór Júlíus Björnsson, Ian Whyte, Ingvar Sigurdsson e Gustav Lindh. Il lungometraggio è prodotto da Lars Knudsen e sceneggiato dallo stesso regista Robert Eggers insieme al poeta e autore islandese Sjón.

Lo scorso novembre, Anya Taylor-Joy aveva parlato del progetto descrivendolo come un horror che «mostrerà al mondo qualcosa che nessuno ha mai visto prima d’ora».

The Northman arriverà nelle sale italiane il 21 aprile.