The Witcher, Liam Hemsworth rompe il silenzio sul suo ingresso nel cast al posto di Henry Cavill

L'attore australiano si prepara a raccogliere il testimone come nuovo Geralt di Rivia e farà di tutto per essere il degno erede del suo predecessore

Nelle ultime ore i fan di The Witcher, l’acclamata serie Netflix basata sui romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, sono stati presi alla sprovvista dall’improvviso annuncio di Henry Cavill, il quale ha manifestato la sua intenzione di fare un passo indietro dal ruolo di Geralt di Rivia.

La decisione dell’attore britannico è stata comunicata da un sentito post pubblicato suoi suoi canali social poche ore fa, col quale ha inoltre svelato il nome di colui che sarà destinato a prendere il suo posto nel ruolo dello Strigo a partire dalla quarta stagione della serie. Stiamo parlando di Liam Hemsworth, fratello minore di Chris Hemsworth e noto al grande pubblico per essere stato il volto di Gale Hawthorne nei film della saga di Hunger Games dal 2012 al 2015.

Ora, a poche ore di distanza dall’inaspettato dietrofront di Cavill, è lo stesso Hemsworth a prendere la parola ed a esprimersi in prima persona su questa nuova – a quanto pare inaspettata – opportunità professionale. Come Cavill l’attore australiano ha affidato il suo pensiero ad un post su Instagram, che vi riportiamo a seguire qui sotto:

«Come fan di The Witcher sono al settimo cielo per l’opportunità di interpretare Geralt di Rivia. Henry Cavill è stato un Geralt incredibile, e sono onorato che mi stia cedendo le redini e mi permetta di brandire le lame del Lupo Bianco nel il prossimo capitolo della sua avventura. Henry, sono un tuo fan da anni e sono stato ispirato da quello che hai portato a questo amato personaggio. So che si tratta di un’eredità enorme, ma sono davvero entusiasta di entrare nel mondo di The Witcher».

Potete vedere QUI il post originale pubblicato da Liam Hensworth sul suo profilo Instagram.

L’affetto nutrito verso Henry Cavill ha portato molti fan a non essere d’accordo con tale decisione, tuttavia il passaggio di consegne non avverrà a breve. La terza stagione della serie, l’ultima con Cavill nei panni di Geralt, è infatti attesa su Netflix nel corso dell’estate 2023, mentre ad ora non è ancora stato comunicato quando inizieranno i lavori per la quarta.

In attesa di ulteriori novità, potete leggere a seguire qui sotto la sinossi ufficiale della terza stagione di The Witcher:

Mentre monarchi, maghi e creature del Continente competono per catturarla, Geralt nasconde Ciri di Cintra, determinato a proteggere la sua nuova famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata di educare Ciri alla magia, Yennefer li conduce nella fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non ancora sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere capitati nel mezzo di una battaglia fatta di corruzione politica, magia oscura e tradimenti. Devono combattere e mettere in gioco tutto quello che hanno – o rischiano di perdersi l’un l’altro per sempre.

