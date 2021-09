Chris Hemsworth ce la mette davvero tutta per formare il suo fisico e diventare un “vero” Dio del Tuono. In attesa del prossimo Thor: Love and Thunder in uscita a maggio 2022, l’attore australiano ha mostrato un nuovo allenamento che sta seguendo assieme ad un professionista.

Nel video sul suo profilo Instagram, da quale condivide spesso divertenti contenuti per la sua app di workout, ha mostrato ai fan quello che viene definito un “Occlusion training”. In sostanza, si tratta di un allenamento per le braccia prima del quale viene parzialmente bloccato il flusso sanguigno tramite un laccio o una benda. Questa assenza di ossigeno, viene spiegato, favorisce un sforzo maggiore per le fibre muscolari nel breve periodo.

Per i successivi 8 minuti, vediamo Chris Hemsworth alle prese con una serie di esercizi che sembrano metterlo davvero in difficoltà. Lo ammette anche lo stesso attore nella didascalia del video:

«Riducendo l’afflusso di sangue e l’ossigeno i muscolo sono costretti a lavorare più duramente nel breve periodo e succedono un sacco di altre cose di “scienza sportiva”. In pratica è il metodo di allenamento più scomodo che abbia mai provato, ma fa parte del percorso per far crescere le braccia di Thor perché sembrino le gambe di un cavallo da corsa. Non fatelo a casa a meno che non siate con un guru professionista del dolore»

L’ultimo avviso sembra fondamentale, considerando che bloccare l’afflusso di sangue può essere molto pericoloso. L’allenamento gli tornerà sicuramente utile anche per interpretare Hulk Hogan nel relativo biopic: da Dio del Tuono all’Immortale, il passo è veramente breve.

Foto: Marvel Studios