Primo “poster ufficiale” per Thor: Love and Thunder, il quarto film dedicato al Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth. La star australiana è l’unico dell’originale terzetto di eroi ad essere rimasto nell’MCU, dopo l’addio di Robert Downey Jr. e Chris Evans: dal suo profilo social, sembra ancora divertirsi parecchio nella parte.

Le riprese del film con Natalie Portman, Christian Bale e Russell Crowe dovrebbero finire a brevissimo e questo probabilmente si riflette anche nel clima da set. Almeno così testimonia l’ultima foto pubblicata da Chris Hemsworth sul suo profilo Instagram, che sta rapidamente facendo il giro del mondo. L’attore si mostra assieme al regista Taika Waititi, cappellino di Thor: Love and Thunder e sguardo serissimo. A catturare l’attenzione però è la didascalia:

«Hanno davvero ridotto il budget per il poster ufficiale di Thor: Love & Thunder, ma il messaggio è chiaro: un sacco di amore e un sacco di tuoni»

QUI LA FOTO DI CHRIS HEMSWORTH

Il dubbio è questo: è più improbabile che questo sia davvero il poster ufficiale del film, oppure che la Marvel abbia ridotto il budget del suo prossimo grande titolo? Niente più di una battuta per l’attore di Thor, che nei giorni scorsi si è divertito anche a fare un piccolo tuffo nel passato, mostrando una foto di 10 anni fa di lui con Tom Hidddleston. Non solo, nel post ha incluso anche un vecchio articolo di giornale in cui si diceva che la Marvel stesse risparmiando sul cast, dal momento che aveva scelto su due “non nomi” per il primo film sul Dio del Tuono. Il resto è proverbiale storia.

QUI LA VECCHIA FOTO DI CHRIS E TOM HIDDLESTON

Thor: Love and Thunder si prepara ad entrare in post produzione e la sua uscita è prevista a maggio 2022. Allora, si potranno sciogliere tutti i dubbi circa alcuni aspetti del film ancora poco chiari: ad esempio, come farà Jane Foster a diventare Mighty Thor? E nel film ci sarà anche l’attore Sacha Baron Cohen? Non resta che aspettare e, nel frattempo, farsi andar bene i “poster ufficiali” del film.

Foto: Marvel Studios