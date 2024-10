Thor: Love and Thunder, l’ultimo rumor sul film farà la gioia dei fan del Dio Del Tuono

Nell’universo Marvel sta per arrivare un intero pantheon di nuovi dèi: gli ultimi rumor su Thor: Love and Thunder anticipano infatti tanti nuovi personaggi per il prossimo film con Chris Hemsworth protagonista e Taika Waititi di nuovo alla regia.

Finora, quello che sappiamo è che il tema “divino” sarà centrale: non potrebbe essere diversamente, considerando che il villain principale del film dovrebbe essere Gorr il Macellatore di Dèì interpretato da Christian Bale. Per essere all’altezza del suo nome, il personaggio deve pur avere qualcuno da macellare: oltre a Zeus (Russel Crowe), il noto insider Charles Murphy ha reso noto che in Thor: Love and Thunder «vedrete altri dèi».

Scatta subito il toto-nome, quindi: da tempo si vocifera – grazie anche all’assist fornito dall’imminente Moon Knight con Oscar Isaac – che nell’MCU stiano per arrivare divinità egizie come Bastet, ma non è escluso che possa fare la sua prima comparsa anche un celebre personaggio come Hercules. Nei fumetti Marvel Comics, risale addirittura a quando la Marvel ancora si chiamava Timely Comics: Stan Lee e Jack Kirby ne hanno ripreso la classica mitologia greca, inserendola all’interno delle storie di Civil War, World War Hulk, Vendicatori e via dicendo.

Non è tutto: oltre ai rumor sulla potenziale comparsa di nuove divinità da altri pantheon, in Thor: Love and Thunder potrebbe tornare un personaggio già visto in Avengers: Infinity War. Parliamo di Eitri, il nano interpretato da Peter Dinklage che forgia la Stormbreaker per il Dio del Tuono. L’attore, ha dichiarato ad Empire che un suo ritorno nell’MCU non sarebbe da escludere:

«C’è un altro film di Thor, giusto? Diretto da Taika Waititi.. Ma non sto dicendo niente, non dico niente – poi ha anche aggiunto – Se muori in un film Marvel, non significa che sia il tuo ultimo film Marvel. È questa la cosa folle, non importa. Qualcuno potrebbe farne una serie tv, ci sono già. È un mondo Marvel e ne facciamo tutti parte»

Possibile quindi il ritorno del nano forgiatore anche nella prossima affollata avventura con Chris Hemsworth e i Guardiani della Galassia?

Thor: Love and Thunder, ricordiamo, vanta un cast che, oltre al protagonista Chris Hemsworth comprende anche Natalie Portman come Jane Foster – QUI il suo nuovo look; Tessa Thompson nei panni di Valchiria; Chris Pratt in quelli di Star-Lord; Jaimie Alexander nelle vesti di Lady Sif; Sean Gunn come Kraglin; Dave Bautista, che sarà nuovamente Drax; Pom Klementieff nelle vesti di Mantis e Karen Gillan nei panni di Nebula. Inoltre vedremo anche il quartetto formato da Melissa McCarthy, Sam Neill, Matt Damon e Luke Hemsworth nei ruoli fittizi di Hela, Odino, Loki e Thor nella rappresentazione teatrale della morte del Re di Asgard.

Foto: Marvel Studios

Fonte: Twitter