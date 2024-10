Timothée Chalamet ha un sosia e nemmeno sua nonna riesce a distinguerli [FOTO]

Timothée Chalamet è forse l’attore della nuova generazione che sta emergendo di più nel panorama cinematografico, assieme ai vari Tom Holland, Zendaya e altri giovanissimi. La popolarità della star di Call me by your name e Dune, però, ha avuto effetti inattesi anche per qualcun altro: il suo sosia.

Si chiama Nicolas Hal Nercolini, vive in Brasile ed ha 26 anni proprio come Chalamet. La sua storia e soprattutto le sue foto stanno facendo il giro del mondo, perché come spesso capita in questi casi non c’è niente di meglio di scovare somiglianze e differenze con una grande star – per informazioni chiedere a Margot Robbie e la sua sosia. Dopo averlo visto nel film di Luca Guadagnino, Nicolas ha iniziato a notare che le persone lo scambiavano sempre più per Timothée Chalamet, tanto che ha iniziato a sfruttare la cosa a suo vantaggio.

QUI LA FOTO DEL SOSIA DI CHALAMET

Modello molto richiesto ora soprattutto dalle agenzie a caccia di doppelganger, il 26enne brasiliano è talmente uguale a Chalamet che anche i suoi parenti avrebbero difficoltà a distinguerli: “Mia nonna metteva sempre il like alle foto di Timothée, dicendo ‘Oh sei proprio bellissimo‘. Ho dovuto dirle che non ero io” ha dichiarato, secondo quanto riporta il Daily Mail. E sebbene la somiglianza possa aiutarlo nella sua carriera, nella sua vita privata ha avuto qualche contraccolpo.

Nicolas ha infatti dichiarato che sarebbe stato rimosso da un sito di incontri, con l’accusa di “impersonare” una celebrità per raccogliere più like: neppure l’app a quanto pare riusciva a distinguerli. Se il brasiliano somiglia così tanto all’attore, però, è anche “merito” del Covid-19: essendo asmatico, Nicolas avrebbe vissuto sulla propria pelle i peggiori effetti della malattia; dimagrire così tanto, tuttavia, lo ha aiutato ad avvicinarsi ancora di più ai tratti di Chalamet.

Come ogni buon sosia che rispetti, anche Nicolas cura il proprio outfit di modo da emulare la star del cinema e naturalmente ha aperto un profilo Instagram per raccogliere follower e consensi – QUI potete vederne un esempio. Il risultato è stato decisamente soddisfacente, considerando che “un account Twitter giapponese ha usato una mia foto come loro avatar pensando fossi davvero Timothée!”. Un altro effetto negativo raccontato dal modello, è che la sua ex fidanzata a quanto pare voleva stare con lui solo per la somiglianza con l’attore.

Cosa ne pensate? Gli somiglia davvero così tanto? Fatecelo sapere nei commenti, come sempre.

Foto: Samir Hussein/WireImage