Tom Holland e Zendaya, arriva la conferma: le parole dell’attore mandano in estasi i fan

Da tempo i fan di Spider-Man sognano che Tom Holland e Zendaya rendano ufficiale la loro relazione. Non troppo tempo fa infatti i due sono finiti su diverse riviste di gossip per uno scatto rubato da alcuni paparazzi mentre si scambiavano un bacio. Sull’argomento è tornato di recente proprio l’attore inglese, che in un’intervista a GQ ha parlato delle difficoltà affrontate nel tentativo di difendere la propria privacy.

«Uno dei lati peggiori della fama è che la nostra privacy è fuori dal nostro controllo e un momento che pensi possa essere solo tra due persone che si amano viene invece condiviso con il mondo intero. Ho sempre cercato di mantenere al sicuro la mia vita privata perché già condivido abbastanza della mia vita con il mondo. Ci siamo sentiti derubati della nostra privacy.»

L’intervistatore ha dunque ipotizzato che Tom Holland non fosse pronto per parlarne – riferendosi di nuovo ai gossip sulla presunta relazione con Zendaya – e l’attore ha replicato in modo piuttosto secco: «Non è questione di essere pronti. Semplicemente non sentiamo di volerlo fare. Non è una conversazione che posso avere senza di lei. Sai, la rispetto moltissimo e questa non è la mia storia, è la nostra storia. Ne parleremo insieme quando ci sentiremo pronti.»

Il giornalista che ha curato l’intervista per GQ però non si è dato per vinto e ha contattato anche Zendaya nel tentativo di ottenere la tanto agognata conferma. «È stato tutto piuttosto strano, confuso e invadente. Il sentimento che proviamo è quello che senti quando tieni davvero a qualcuno e lo ami e speri che quei momenti appartengano solo a voi due. Credo che amare qualcuno sia sacro e speciale, ma soprattutto è qualcosa che dovrebbe restare tra le due persone che si amano.»

Tanto l’intervista di Holland quanto le parole di Zendaya vanno dunque nella direzione di una conferma della loro relazione – per la gioia dei loro fan. Sebbene non abbiano annunciato ufficialmente il loro legame, è piuttosto evidente che le loro parole non rappresentino nemmeno una smentita; al contrario hanno piuttosto posto l’accento proprio sulla necessità di voler aspettare per condividere la notizia con il pubblico.

Fonte: GQ

Foto: Kevin Winter/Getty Images

Leggi anche: Spider-Man: No Way Home, il nuovo, spettacolare trailer svela Green Goblin e gli altri villain!