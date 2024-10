Torino Film Festival: da Monica Bellucci a Clint Eastwood, il programma e i film della 39°edizione

Tanti interessanti titoli per l'edizione in corso dal 26 ottobre al 04 dicembre 2021

Mancano poco più di due settimane alla nuova edizione del Torino Film Festival, da quasi 40 anni appuntamento annuale dedicato soprattutto al cinema indipendente. Nel corso della conferenza stampa è stato presentato il programma dell’appuntamento che si terrà dal 26 novembre al 4 dicembre 2021 nella città piemontese, la cui madrina sarà l’attrice e comica Emanuela Fanelli.

Anche per il TFF è l’edizione del rilancio, dopo quella in streaming del 2020 dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19, e il festival potrà farlo contando sulle sale piene al 100%, primo evento italiano a poter godere dall’inizio di questa possibilità – seppur con le restrizioni conosciute. Come sottolineato dal direttore del Museo del Cinema, Domenico De Gaetano, quest’anno il TFF può contare anche sulla sinergia con Variety, un accordo che proietta la manifestazione verso la dimensione internazionale che le spetta.

Venendo al programma, sono 12 i lungometraggi selezionati in corso e altrettanti i corti, ma il programma conta in tutto 180 titoli di grande interesse tra le varie sezioni. Sing 2 – Sempre più forte (fuori concorso) sarà il film d’apertura dell’edizione 2021, mentre tocca a Aline, biopic liberamente ispirato alla vita e alla carriera della cantante e icona pop Céline Dion, chiudere la manifestazione. Tra i grandi film presenti fuori concorso, anche Cry Macho di Clint Eastwood: all’ultimo grande eroe del western celebre è dedicato anche un documentario in nove capitoli dal titolo CLINT EASTWOOD – A Cinematic Legacy.

Tra le star coinvolte nel programma anche l’icona italiana Monica Bellucci che a Torino 39 riceverà il Premio Stella della Mole per l’Innovazione Artistica, attribuito ogni anno ad artisti che contribuiscono in modo originale, universale e senza tempo alla cultura cinematografica. Alla Bellucci viene riconosciuta versatilità artistica, disponibilità a promuovere l’opera di autori emergenti permettendo così la realizzazione di progetti poliedrici con contenuti e linguaggi nuovi, e capacità di padroneggiare magnificamente una potenzialità creativa che può arricchire enormemente l’arte cinematografica.

La giuria potrà contare su grandi nomi. I film e i corti in concorso ufficiale a Torino 39 saranno valutati dalla presidente e regista ungherese Ildikó Enyedi, il compositore Evgeny Galperine, la festival manager Isabel Ivars e i nostri Alessandro Gassmann e Paola Randi e. Per la sezione INTERNAZIONALE DOC: Catherine Bizern, direttrice Cinéma du Réel (Francia); Kristina Konrad, regista e produttrice (Svizzera); Michael Wahrmann, regista e produttore (Uruguay). L’ITALIANA DOC invece è composta da: Sara Fgaier, montatrice; Annamaria Licciardello, curatrice e storica; Davide Maldi, regista. Per la ITALIANA CORTI: Beatrice Gibson, regista (Regno Unito); Max Viale, musicista e compositore colonne sonore (Italia); Carla Vulpiani, programmer (Italia). Infine, la GIURIA FIPRESCI responsabile del relativo premio: Paola Casella (Italia), René Marx (Francia) e Anna Maria Osmólska-Metrak (Polonia).

Queste le principali opere in concorso a TFF 2021:

I FILM IN CONCORSO A TORINO 39

ALONERS di Hong Seong-eun (Corea del Sud)

BETWEEN TWO DAWNS di Selman Nacar (Turchia / Romania / Francia / Spagna)

LE BRUIT DES MOTEURS / THE NOISE OF ENGINES di Philippe Grégoire (Canada)

LA CHICA NUEVA / THE NEW GIRL di Micaela Gonzalo (Argentina)

CLARA SOLA di Nathalie Álvarez Mesén (Svezia/Costa Rica/Belgio/Germania)

THE DAY IS OVER di Rui Qi (Cina)

FEATHERS di Omar El Zohairy (Francia/Egitto/Olanda/Grecia)

GROSSE FREIHEIT / GREAT FREEDOM di Sebastian Meise (Austria / Germania)

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN / A RADIANT GIRL di Sandrine Kiberlain (Francia) – Anteprima Internazionale

IL MUTO DI GALLURA di Matteo Fresi (Italia)

EL PLANETA di Amalia Ulman (USA)

LA TRAVERSÉE / THE CROSSING di Florence Miailhe (Francia/Repubblica Ceca/Germania)

I CORTI IN CONCORSO A TORINO 39

AIN’T NO MERCY FOR RABBITS di Aliza Brugger (USA)

BABATOURA di Guillaume Colin (Canada)

BACKYARD CAMPING di Mor Hanay (Israele)

LA CATTIVA NOVELLA di Fulvio Risuleo (Italia)

JUNKO di Minsho Limbu (Nepal)

LIBERTY di Joanna Rozniak (Polonia)

MAVKA di Anastasia Ledkova (Russia)

NEON MEETS ARGON di James Doherty (Irlanda)

NIGHT di Ahmad Saleh (Palestina)

LA NOTTE BRUCIA di Angelica Gallo (Italia)

RENDEZ-VOUS di Roshanak Ajamian (Iran)

LA ÚLTIMA PIEZA / PUZZLE di Ricardo Muñoz Senior (Venezuela)

FUORI CONCORSO A TORINO 39

ALINE | Film di chiusura 39 Torino Film Festival di Valérie Lemercier (Canada/Francia)

ALTRI PADRI di Mario Sesti (Italia)

BANGLA – LA SERIE di Phaim Bhuiyan, Emanuele Scaringi (Italia)

BLOOD ON THE CROWN di Davide Ferrario (Malta/Canada/USA)

CLINT EASTWOOD: A CINEMATIC LEGACY (USA/UK)

CODA – I SEGNI DEL CUORE di Sian Heder (USA/Francia)

CRY MACHO di Clint Eastwood (USA)

THE GIRL IN THE FOUNTAIN di Antongiulio Panizzi (Italia)

IT SNOWS IN BENIDORM di Isabel Coixet (Spagna/UK)

DER MENSCHILICHE FAKTOR / HUMAN FACTORS di Ronny Trocker (Germania/Italia/Danimarca)

UN MONDE / PLAYGROUND di Laura Wandel (Belgio)

LA NOTTE PIÙ LUNGA DELL’ANNO di Simone Aleandri (Italia)

PEEPING BALLA – OMAGGIO A PIETRO BALLA. Un programma composito con: Costanza (1992, 3’), L’attrice e l’operaio (1995, 12’ (inedito con Emma Dante), Camerini ardenti (1996, 38’), Image (1993, 2’) e Thyssenkrupp Blues (2008, 73’)

PIEMONTE FACTORY: UN LABORATORIO CINEMATOGRAFICO PER GIOVANI REGISTI

di AA. VV. (Italia)

di AA. VV. (Italia) IL PRANZO DI FRANCESCO di Pasquale Scimeca (Italia)

QUATTORDICI GIORNI di Ivan Cotroneo (Italia)

RE GRANCHIO di Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis (Italia/Francia/Argentina)

SANTA LUCIA di Marco Chiappetta (Italia)

SING 2 – SEMPRE PIÚ FORTE | Film di apertura 39 Torino Film Festival di Garth Jennings (USA)

LA SVOLTA di Riccardo Antonaroli (Italia)

TRAFFICANTE DI VIRUS di Costanza Quatriglio (Italia)

Sul sito del Torino Film Festival anche tutte le altre sezioni Fuori Concorso.