Dopo la vittoria agli Oscar 2021, dove ha trionfato nella categoria Miglior film internazionale, Un altro giro di Thomas Vinterberg arriva in Italia #SoloAlCinema distribuito da Medusa Film e Movies Inspired, che rilanciano l’hashtag della campagna organizzata dall’Anica a sostegno delle sale dopo la chiusura a causa del Covid.

Cosa fareste se vi dicessero che una piccola quantità di alcol nel sangue risolverebbe, in parte, i vostri problemi? Il film, con protagonista Mads Mikkelsen, star di Casino Royale e Hannibal che vedremo presto anche nel terzo capitolo di Animali Fantastici – prende il via proprio da questa bizzarra domanda, come anticipa la sinossi ufficiale:

Esiste una teoria per cui saremmo dovuti nascere con una piccola quantità di alcol nel sangue, poiché un leggero inebriamento apre al mondo le nostre menti, diminuendo i nostri problemi e aumentando la nostra creatività. Incoraggiati da questa teoria, Martin e tre amici, tutti esausti docenti di scuola superiore, iniziano un esperimento per mantenere costante per tutta la giornata il livello di alcol nel sangue. Se Churchill aveva vinto la Seconda Guerra Mondiale stordito dall’alcol, che effetto potrebbero avere poche gocce su di loro e sui loro studenti? I primi risultati sono positivi, così il piccolo progetto degli insegnanti si trasforma in una vera ricerca accademica. I risultati di entrambe le loro classi continuano a migliorare e il gruppo si sente di nuovo vivo! Un bicchierino dopo l’altro, alcuni partecipanti continuano a riscontrare miglioramenti mentre altri perdono il controllo. Diventa sempre più chiaro che, sebbene l’alcol abbia prodotto grandi risultati nella storia dell’umanità, l’audacia di certi gesti comporta delle conseguenze.

Oltre ad essere stata decretata Miglior film internazionale agli Oscar 2021, l’opera di Vinterberg ha trionfato anche ai Bafta nella categoria Miglior film straniero, agli European Film Awards e al BFI London Film Festival, venendo accolta con entusiasmo da pubblico e critica anche alla scorsa Festa del Cinema di Roma.

Un altro giro arriverà nelle sale italiane a maggio. In attesa della data ufficiale, potete dare uno sguardo al poster ufficiale qui di seguito, e al trailer, che trovate in calce alla notizia.