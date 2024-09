Un nuovo studio scientifico ha decretato l’attore più bello del mondo. E il criterio usato è accuratissimo e inattaccabile

La scienza ha “deciso”: l’uomo più bello del mondo, stando a un nuovo studio, è la star di Bridgerton Regé-Jean Page. La sentenza, per così dire, arriva da un chirurgo plastico inglese, tal Dr. Julian De Silva, che per giungere alla sua conclusione ha applicato con zelo millimetrico i codici della scienza e un celebre modello matematico.

Con l’intento palese di spazzare via il campo da ogni soggettività di gusto, sulla carta un elemento inalienabile dato l’argomento in questione, il dottore ha fatto ricorso addirittura all’Antica Grecia, scomodando la Sezione Aurea per stabilire il divo hollywoodiano e l’uomo col viso in assoluto più armonico, secondo i canoni di armonia e l’equilibrio delle proporzioni delle singole parti caro alla classicità.

L’esito che ne è venuto fuori è stato il seguente: Regé-Jean Page si è imposto col 93.65% di perfezione proporzionale, staccando altri colleghi di tutto rispetto in quanto a nomea da sex symbol come Chris Hemsworth (93.53%), Michael B. Jordan (93.46%), Harry Styles (92.30%) e il calciatore inglese Jude Bellingham (92.22%), intruso della situazione in quanto non facente parte direttamente dello showbiz bensì esponente del mondo sportivo.

Julian De Silva, capo del Centre For Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery di Londra, ha usato una tecnica computerizzata di mapping e ha seguito parametri come la posizione degli occhi, la pienezza delle labbra e la lunghezza del naso, tutti parametri utili per restituire il rapporto aureo degli Antichi Greci, col fine di classificare la cosiddetta proporzione divina.

Julian De Silva ha dichiarato a proposito del suo studio: «Regé ha vinto per la sua bellezza classica che gli conferisce un viso incredibile, capace di incorniciare splendidi occhi marroni. Ha guadagnato facilmente il punteggio più alto anche grazie alla distanza tra gli occhi e alla loro posizione, oltre alla forma perfetta della bocca. Solo la lunghezza e la larghezza del naso hanno ottenuto un risultato leggermente inferiore».

Regé-Jean Page era stato l’indiscusso protagonista della prima stagione di Bridgerton, serie che ha poi abbandonato (un recasting del suo personaggio, il Duca di Hastings, potrebbe essere in cantiere per la prossima stagione, la terza, stando ad alcuni rumor). Nel frattempo l’attore, inserito puntualmente in tutte le liste che elencano i papabili come nuovo James Bond chiamato a raccogliere l’eredità di Daniel Craig, è apparso in The Gray Man di Anthony e Joe Russo, action movie di Netflix, ed è nel cast dell’atteso Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri.

Di seguito la top ten completa elaborata dallo studio, con le relative percentuali.

1. Regé-Jean Page (93,65%)

2. Chris Hemsworth (93,53%)

3. Michael B. Jordan (93,46%)

4. Harry Styles (92,30%)

5. Jude Bellingham (92,22%)

6. Robert Pattinson (92.15%)

7. Chris Evans (91.9%)

8. George Clooney (89.91%)

9. Henry Golding (87.98%)

10. Dwayne Johnson (86.07%)

