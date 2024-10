White Noise: il trailer del film di Noah Baumbach con Adam Driver che aprirà Venezia 79

Netflix ha diffuso il trailer di White Noise, il nuovo film scritto e diretto da Noah Baumbach scelto per aprire la 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (31 agosto – 10 settembre 2022).

LO TROVATE IN CALCE ALLA NOTIZIA, IN VERSIONE ORIGINALE E CON SOTTOTITOLI ITALIANI

Si tratta del ritorno al Lido di Baumbach dopo aver presentato nel 2019 Storia di un matrimonio, con Adam Driver e Scarlett Johansson, con un film che adatta un romanzo a lungo ritenuto impossibile da adattare per il grande schermo, ovvero Rumore bianco di Don De Lillo, e che ha già molto parlare di sé per la sua tumultuosa storia produttiva, tra CGI per monologhi interiori arrivata a costare oltre 140 milioni di dollari a Netflix, incidenti di comunicazione sul set, due stuntman finiti in ospedale e tre morti nella troupe, uno per overdose, uno per infarto e un altro per suicidio (Baumbach ha anche cambiato in corsa il direttore della fotografia, rimpiazzando Michael Seresin con Lol Crawley).

La sinossi diffusa dalla Biennale di Venezia lo descriveva come un film «allo stesso tempo esilarante e terrificante, lirico e assurdo, ordinario e apocalittico. White Noise racconta i tentativi di una famiglia americana contemporanea nell’affrontare i conflitti mondani della vita quotidiana, alle prese con i misteri universali dell’amore e della morte, e la possibilità della felicità in un mondo incerto». Nel cast figurano Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, Jodie Turner-Smith, André L. Benjamin e Lars Edinger.

Scritto per lo schermo e diretto da Noah Baumbach, il film è prodotto da Noah Baumbach (p.g.a) e David Heyman (p.g.a.), oltre che da Uri Singer. Tra i film precedenti di Baumbach, nato a Brooklyn, New York, e impegnato anche come co-sceneggiatore accanto alla compagna e regista Greta Gerwig per il prossimo Barbie con Ryan Gosling e Margot Robbie, troviamo Scalciando e strillando, Il calamaro e la balena, Il matrimonio di mia sorella, Lo stravagante mondo di Greenberg, Frances Ha, Giovani si diventa, Mistress America, The Meyerowitz Stories, Storia di un matrimonio, e il documentario De Palma.

Foto: Netflix

