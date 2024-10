Will Smith: Jada Pinkett Smith rompe finalmente il silenzio sullo schiaffo a Chris Rock. E le sue parole sono sorprendenti

L'attrice ha parlato per la primissima volta dalla notte del fattaccio, esprimendosi anche sullo stato di salute del suo matrimonio con Will Smith

Jada Pinkett Smith ha finalmente rotto il silenzio sullo schiaffo del marito Will Smith a Chris Rock durante l’ultima edizione degli Oscar dello scorso 27 marzo, quando Smith aveva malmenato il comico sul palco degli Academy Awardsper una battuta sull’alopecia della consorte. Quelle che seguono sono le prime parole in assoluto dell’interprete da quel momento, visto che ad oggi aveva mantenuto il più stretto riserbo in merito.

Ai microfoni della web-serie Facebook Red Table Talk, l’attrice ha dichiarato: «Questa puntata è dedicata a un tema importante: l’alopecia. Visto e considerato quello che ho vissuto per via di questo problema di salute e quello che è successo agli ultimi Oscar, in migliaia mi hanno scritto e contattato per condividere le loro storie. Voglio cogliere l’occasione per informare la gente su questo disturbo e su cosa sia davvero l’alopecia, e avere l’opportunità di descrivere tale condizione».

«Quanto alla notte degli Oscar – ha poi aggiunto sul caso mediatico – la mia più grande speranza è che questi due uomini intelligenti e talentuosi abbiano la possibilità di risolvere quanto è accaduto, di guarire le loro ferite, di parlarsi e riconciliarsi. La situazione in cui si trova il mondo ci dice che servono gesti di questo tipo, abbiamo bisogno tutti gli uni degli altri più che mai».

Sullo stato di salute sul suo matrimonio con Smith ha infine aggiunto, rispedendo al mittente le voci di divorzio che si erano susseguite nei mesi scorsi dopo il “fattaccio”: «Fino ad allora Will e io continueremo a fare ciò che abbiamo fatto negli ultimi 28 anni, cioè cercare di capire come mandare avanti quella cosa che definiamo “vita insieme”. Grazie per l’attenzione».

L’Academy, lo ricordiamo, per quell’episodio ha bannato Smith dagli Oscar per i prossimi dieci anni, e la carriera dell’attore, che nell’ultima edizione degli Academy Awards ha comunque vinto l’Oscar come miglior attore protagonista per Una famiglia vincente – King Richard poco dopo aver aggredito Rock, ha visto molti suoi progetti in lavorazione finire in stand-by.

Foto: Getty (ANGELA WEISS,ROBYN BECK/AFP via Getty Images)

Fonte: IndieWire

