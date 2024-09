Wonka: svelato al CinemaCon il primo teaser con Timothée Chalamet nei panni del celebre cioccolataio

Le novità dal CinemaCon di Las Vegas non si fermano. Dopo la prima foto di Margot Robbie nei panni di Barbie e i primi dettagli di The Batman 2, proseguiamo con i titoli Warner Bros. che sono stati protagonisti dell’evento nelle ultime ore. E tra le anteprime, a far sognare il pubblico è stato anche il primo teaser di Wonka, il prequel di Charlie e la fabbrica di cioccolato che racconterà le origini del celebre personaggio nato dalla mente di Roald Dahl.

Per il momento le immagini svelate al CinemaCon non sono state rese disponibili online, ma nell’attesa che il pubblico di tutto il mondo possa ammirarle, Deadline e Variety hanno pubblicato una descrizione dettagliata del footage, che vi riportiamo qui di seguito.

Per rendere bene l’idea delle atmosfere che si respirano nel filmato, l’ambientazione generale viene paragonata a quella già vista in film come Animali Fantastici, con una sola precisazione: è tutto molto più gioioso e divertente. Il teaser prosegue tra gambe che ballano il tip tap, canzoni, danze volteggianti, fontane di cioccolato e persino una giraffa che corre attraverso un edificio municipale, probabilmente una stazione ferroviaria. Le immagini presentano le tonalità viola e marroni tipiche del personaggio.

Ad un certo punto, vediamo il giovane Willy Wonka arrivare in quella che sembra essere Londra, dove inizia a raggiungere lentamente la fama come produttore di dolciumi, costruendo il suo impero accompagnato da ballerini che lo acclamano. Il sito precisa che il footage contiene un numero musicale cantato da diversi personaggi – come Olivia Colman e Rowan Atkinson – e intitolato You’ve never had Chocolate like this. Inoltre, viene anche rivelato il ruolo di Sally Hawkins, che sembra prestare il volto alla fidanzata del protagonista.

Alla fine del video si vede nuovamente Wonka mentre legge la frase stampata sull’involucro dei suoi dolciumi, quella che sarà lo slogan del personaggio: “Non è il cioccolato che conta, sono le persone con cui lo condividi”.

Il film è diretto da Paul King, il regista di Paddington, mentre la sceneggiatura è firmata da Simon Rich. David Heyman, noto produttore della saga di Harry Potter, di Animali Fantastici e degli stessi film sull’orsetto Paddington, produrrà il lungometraggio per la Heyday Films. Luke Kelly lo affiancherà come produttore e Michael Siegel farà da produttore esecutivo.

Oltre ai sopracitati Olivia Colman, Rowan Atkinson e Sally Hawkins, insieme a Chalamet troviamo Jim Carter, Mathew Baynton, Tom Davis, Simon Farnaby, Keegan-Michael Key, Rich Fulcher, Kobna Holdbrook-Smith, Paterson Joseph, Calah Lane, Matt Lucas, Colin O’Brien, Natasha Rothwell, Rakhee Thakrar ed Ellie White.

L’uscita nelle sale è prevista per il Natale del 2023. In attesa che il teaser venga reso pubblico, trovate QUI la prima immagine ufficiale di Wonka.

Foto: Lisa Maree Williams/Getty Images; MovieStills