Zendaya, polemica per la statua di cera dell’attrice esposta al museo di Londra [FOTO]

Senza dubbio Zendaya è diventata una delle attrici più richieste della sua generazione (grazie al ruolo di MJ nella saga di Spider-Man, ma anche nella serie HBO Euphoria). Proprio per questo, di recente, il celebre Madame Tussauds di Londra ha inaugurato una statua a lei dedicata – come solitamente avviene per gli artisti più seguiti del momento. Dopo aver mostrato la foto sul profilo Twitter ufficiale, però, il museo non ha affatto ottenuto il riscontro desiderato e molti utenti si sono lamentati del look scelto per omaggiare la star.

In particolare alcuni lamentano il fatto che la scultura in cera realizzata non solo non le somiglia affatto, ma sembra piuttosto ricordare altre celebri vip che con lei non hanno nulla a che vedere. Alcuni utenti hanno infatti ironizzato sostenendo che in realtà c’è un’incredibile somiglianza con le sorelle Kardashian, senza contare il fatto che la statua non riesca in alcun modo a «catturare la sua bellezza».

QUI LA FOTO DELL’OPERA REALIZZATA

Inutile dire che, nel giro di poche ore, la discussione si è alimentata e che sul web ora abbondano i meme e i confronti non solo con le celebrità più chiacchierate nel mondo gossip, ma anche con la cantante Jessie-J (che nella cover art del disco I Want Love indossava un abito molto simile a quello scelto dagli autori dell’opera).

QUI IL CONFRONTO TRA LE DUE STAR

In risposta a quest’ultimo tweet, alcuni utenti hanno anche risposto di aver confuso Zendaya con Kylie Jenner, lasciando intendere insomma che questa volta il Madame Tussauds – solitamente molto attento quando si tratta delle opere proposte – non è riuscito a soddisfare le aspettative dei fan.

Voi cosa ne pensate? Vi convince l’omaggio reso alla star dell’Universo Marvel o concordate con le critiche che in queste ore circolano in rete? Fatecelo sapere nei commenti!

Foto: Getty Images (Amy Sussman)

