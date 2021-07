Un tuffo dalla barca, una visita alle città d’arte, tra Sestri Levante e Firenze: l’attrice Zoe Saldana, la Gamora di Guardiani della Galassia, si sta davvero godendo le sue vacanze Italia insieme al marito italiano Marco Perego e ai tre figli Cy Aridio, Bowie Ezio e Zen.

E nell’ultimo video che l’attrice ha postato sul suo profilo Instagram il rapporto con il marito sembra più solido che mai. Zoe e Marco, originario di Salò in provincia di Brescia, si sono sposati nel 2013 dopo cinque anni di amicizia, coronando una storia già iniziata come una favola.

Guarda QUI il video di Zoe Saldana in vacanza in Italia

Marco Perego infatti si è trasferito a New York poco più che ventenne, mantenendosi con qualche lavoretto come l’autista di autobus, il cameriere, l’insegnante di calcio per bambini. Ha sempre covato, però, la passione per l’arte finché è riuscito a entrare, con i suoi quadri, nel giro di alcuni importanti galleristi. Da lì la sua carriera di artista è decollata e poco dopo ha conosciuto Zoe.

Così, l’attrice di Gamora ha inaugurato un intenso rapporto con l’Italia, e non solo per le vacanze. Prossimamente girerà per Netflix la serie From Scratch, girata proprio in Italia e tratta dal libro omonimo di Tembi Locke. Anche in quel caso si tratta della storia d’amore fra un’americana e un’italiano: Tembi racconta il legame col marito, uno chef siciliano mancato da qualche anno che l’aveva introdotta al piacere del cibo e dell’arte del Belpaese. E naturalmente ha già confermato il suo ritorno in Guardiani della Galassia Vol. 3, che arriverà nelle sale nel 2023.

Foto: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic