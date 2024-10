Memorie di un assassino è su Nexo+: 5 motivi per guardare il thriller di Bong Joon-ho

Se siete alla ricerca di un thriller mozzafiato e tratto da una storia vera, Nexo+ viene in vostro aiuto: sul catalogo della piattaforma streaming è disponibile Memorie di un assassino, uno dei capolavori del maestro coreano Bong Joon-ho. Nel 2003, diciassette anni prima di conquistare il mondo e vincere l’Oscar con il suo Parasite, il regista ha raccontato la vera storia del primo serial killer riconosciuto in Corea, attivo fra il 1986 e il 1991 a Hwaseong, nella provincia di Gyeonggi.

Memorie di un assassino – Memories of Murder è un thriller crudo, che non lesina uno sguardo duro sulla politica e il modus operandi della polizia chiamata a indagare sul caso. Il protagonista è Song Kang-ho, attore feticcio del regista coreano che è tornato poi nel sci-fi mostruoso The Host, nel post-apocalittico Snowpiercer e naturalmente anche in Parasite. qui interpreta l’investigatore Park Du-man, che conduce l’indagine insieme ad un collega affidandosi al proprio istinto e a brutali metodi di interrogatorio.

Curiosamente, in Italia il film non è mai uscito prima del febbraio 2020, quando la febbre da Parasite ha conquistato anche il pubblico cinefilo nostrano: in Corea invece è stato un enorme successo e nel 2003 è stato il terzo maggior incasso dietro a Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re e Silmido.

5 MOTIVI PER VEDERE MEMORIE DI UN ASSASSINO SU NEXO+

È un capolavoro di Bong Joon-ho, regista di Parasite

di Bong Joon-ho, regista di Parasite Tratto dalla vera storia del primo serial killer coreano

Un thriller che tiene col fiato sospeso fino alla fine

che tiene col fiato sospeso fino alla fine È uno dei maggiori successi del cinema coreano

del cinema coreano Il protagonista è uno straordinario Song Kang-ho

Foto: Sidus Pictures