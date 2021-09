In un buco nella terra viveva uno hobbit e quanto pare quel buco si trova a… Chieti. Gli appassionati italiani de Il Signore degli Anelli e in generale della mitologia di Tolkien ricorderanno la storia di Nicolas Gentile. Pasticciere 37enne e grande appassionato di fantasy, ha deciso di ricreare a Bucchianico, paesino a pochi chilometri da Chieti, una vera e propria contea e ogni anno organizza una festa per il compleanno di Bilbo Baggins.

Il progetto si è evoluto e ora Gentile e un gruppo di amici si trovano nel bel mezzo di un’impresa: un viaggio dalla Contea di Chieti fino al Monte Fato di casa nostra, ovvero il Vesuvio. La Compagnia è partita lo scorso 27 agosto e sta camminando in costume per raggiungere l’obiettivo.

Il tutto viene documentato tramite una pagina Instagram, chiamata MyHobbitLife, in cui il gruppo si immortala durante il viaggio e mentre ricrea alcune delle più celebri scene dei film. «Siamo al terzo giorno del Viaggio nella Terra di Mezzo – si legge in un post di pochi giorni fa – Straordinario, fantastico, magico! Oggi fortunatamente non ha (ancora) piovuto, e il cammino e il divertimento sono stati tanti e di gran gusto. Abbiamo conosciuto anche altri guerrieri, amici ci hanno raggiunti, anche se per poco, lungo la strada. E poi siamo giunti nel meraviglioso Bosco di Sant’Antonio, ribattezzato per l’occasione Lothlorien, il Reame boscoso degli Elfi della Terra di Mezzo!»

Poche ore fa, la Compagnia di Chieti è arrivata al confine tra Molise e Campania: il fatidico momento in cui verrà gettato l’Anello nel Vesuvio è previsto per domani. Una storia emozionante che testimonia l’amore del gruppo per l’immaginario di Tolkien, in attesa della serie Amazon Prime Video in arrivo prossimamente.

Foto: New Line Cinema