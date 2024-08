Supereroi Marvel, ecco la lista dei più amati in assoluto:

I supereroi Marvel sono amati da più generazioni.

Ognuno di essi ha dei poteri e delle caratteristiche ben precise, che li rendono unici e allo stesso tempo dei miti. Proprio per tale motivo, in tantissimi sognano nella loro mente di diventare un supereroe Marvel, ovvero qualcuno che sappia rendere il proprio operato un modello da seguire.

Supereroi Marvel, i più conosciuti:

Di supereroi della Marvel ce ne sono parecchi, specialmente se si fa riferimento anche al mondo dei fumetti.

Tuttavia, a seguire vi presentiamo quelli più conosciuti in assoluto e che, per certi versi, hanno fatto la storia del cinema contemporaneo:

Spider-Man

Quando si parla di supereroi Marvel più amati in assoluto, è impossibile non pensare a Spider-Man.

L’uomo ragno è anche uno dei super eroi maggiormente noti a livello mondiale. Il nome di colui che interpreta il personaggio è Peter Benjaming Parker, il quale ottiene i suoi nuovi poteri nel momento in cui vien morso da un ragno radio-attivo.

Celebre anche nel mondo dei fumetti, Spider Man ha riscontrato un maggiore successo a livello cinematografico. Sul grande schermo, sono tre gli attori che hanno ottenuto il ruolo di Peter Parker, ovvero: Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland.

Holland è senza ombra di dubbio lo Spider-Man più omaggiato dalla generazione Z. Lo vediamo infatti negli ultimi tre film dedicati all’Uomo Ragno, ovvero: Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home e Spider-Man: No Way Home, uscito lo scorso 2021 e diretto da Jon Watts.

Una cosa è certa: Spider-Man rappresenta un vero e proprio idolo per molti giovani, per via della sua super intelligenza, che spesso si scontra con il suo modo di fare un po’ introverso e impacciato. Senza contare il fatto che sia un ragazzo per bene, gentile e spesso romantico…

Hulk

Un altro dei supereroi Marvel maggiormente apprezzati è sicuramente Hulk.

Il suo alter ego è uno scienziato di nome Bruce Banner e ciò che lo contraddistingue dagli altri personaggi è la sua forza, a dir poco incredibile.

La nascita di Hulk risale a un evento ben preciso, ovvero all’esposizione ai raggi gamma (del tutto accidentale), con lo scopo di salvare la vita di Rick Jones.

In quel momento, Bruce fronteggia una situazione di forte stress e rabbia, che lo porta ad assumere le sembianze di un umanoide con la pelle verde, abbastanza muscoloso e massiccio. A livello cinematografico, il personaggio di Hulk è interpretato dall’attore Mark Ruffalo.

E’ proprio il sentimento di forte nervosismo che porta Bruce a diventare Hulk. Anzi, sembrerebbe proprio che la sua rabbia sia direttamente proporzionale alla forza che possiede, nel momento in cui si ingigantisce e cambia il suo aspetto.

Inizialmente, questo super potere era per lui impossibile da gestire. Ma per fortuna, nel corso del tempo, Banner ha imparato a tenerla a bada.

Thor

E sempre restando in tema maestosità, uno dei migliori supereroi Marvel è senza ombra di dubbio Thor (detto anche Dio del tuono, in inglese God of Thunder).

Egli infatti, possiede una forza a dir poco incredibile. A tutto questo, si aggiungono alcuni suoi poteri speciali, come ad esempio la facoltà di volare e il fatto che sia in possesso di un mantello magico, che porta il nome di Mjolnir.

A vestire i suoi panni sul grande schermo, è l’attore Chris Hemsworth.

Il primo film a lui dedicato uscì nel 2011, diretto da Kenneth Branagh. In questa pellicola, si vede Thor come protagonista, il quale scopre di essere uno dei membri appartenenti a una razza di divinità che risiede nello spazio, in un luogo denominato Asgard. Proprio qualche giorno fa invece, al cinema è uscito il nuovo film, intitolato Thor: Love and Thunder.

Capitan America

Un altro dei supereroi Marvel più rinomati in assoluto è ovviamente Captain America.

Il suo vero nome è Steve Rogers e l’attore che lo interpreta è Chris Evans.

Egli svolge la professione di soldato diligente ed è una persona abbastanza gentile, forte e veloce. Ciò che lo contraddistingue dagli altri supereroi risiede nella resistenza che ha, a dir poco unica e frutto di una serie di esperimenti militari svolti nel corso della Second World War.

Ma non è tutto. Capitan America possiede delle facoltà superiori ad ogni tipo di essere umano. Questo perché ha dentro di sé il siero da super soldato. Grazie a tale formula infatti, è riuscito a potenziare i propri sensi, così come la forza fisica e quella mentale.

Iron Man

E come non pensare anche ad Iron Man quando si parla di migliori supereroi Marvel?

Il suo alter ego è Tony Stark, un uomo affascinante interpretato dall’attore Robert Downey Jr.

Disegnato da Don Heck e Jack Kirby nel 1963, Iron Man è uno dei primi personaggi creati dell’universo Avengers. Super intelligente e determinato, ha ricevuto in eredità (da parte di suo padre) un’azienda di sviluppo di armi.

Utilizzando astutamente le risorse che aveva a disposizione, ha saputo creare un’armatura esoscheletrica, in grado di raggiungere obiettivi sovrumani. Forte e veloce, Tony Stark ha realizzato anche una struttura complessa che consente al suo cuore di funzionare persino dopo aver subito un rischiosissimo incidente.

Black Panther

Un altro dei supereroi Marvel più noti è senza ombra di dubbio Black Panther (in italiano, conosciuto anche come la Pantera Nera).

L’attore che interpreta la Pantera Nera al cinema è Chadwick Boseman.

Il suo nome è T’Challa. Egli sarebbe il protettore e re di un regno utopico e immaginario dell’Africa, chiamato Wakanda. Dopo aver ingerito l’erba a forma di cuore, Black Panther ha acquisito una serie di poteri, come ad esempio i sensi iper sviluppati, la forza, la velocità e la resistenza sovrumana.

A tutto questo bisogna aggiungere una grande intelligenza e la capacità di convertire l’energia dei colpi che riceve in energia cinetica, così da riversarla sul proprio avversario. A lui è stato dedicato proprio un film Marvel, anche con lo scopo di omaggiare alcuni valori, quali l’inclusione e le diversità razziali.

Doctor Strange

Proprio recentemente, abbiamo potuto vedere sul grande schermo un film dedicato a uno dei supereroi Marvel, ovvero Doctor Strange.

Interpretato dall’attore Benedict Cumberbatch è conosciuto anche come uno studioso dell’occulto. A differenza dei precedenti, i suoi punti di forza sono la telepatia e la magia mistica. E non solo: Doctor Strange indossa anche un amuleto speciale, ovvero l’Occhio di Agamotto.

Quest’ultimo sarebbe in grado di irradiare la cosiddetta “luce della verità”, che gli dà modo di far venire alla luce qualsiasi tipo di menzogna e leggere nella mente delle persone. Grazie a questo oggetto, riesce anche ad aprire dei portali, che consentono il passaggio verso altre dimensioni (cosa che abbiamo potuto vedere proprio nell’ultimo film dedicato a Spider-Man).

Falcon

Tra i supereroi Marvel bisogna citare anche Falcon.

Il suo alter ego è Sam Wilson e la sua prima apparizione risale al 1969, in Captain America.

Cos’ha di speciale questo personaggio? Egli possiede delle ali artificiali in metallo super grandi, che gli consentono di volare e di combattere con estrema agilità. Veloce e abile, è un’ex criminale inizialmente redento da Captain America, per poi diventare uno dei suoi più fidati amici.

Ha inoltre la capacità di comunicare con gli uccelli e come abbiamo potuto vedere negli ultimi film Marvel, Falcon ha preso le veci di Steve Rogers (a seguito del suo ritiro). Ad oggi, Sam Wilson è uno dei personaggi più gettonati dell’Universo Marvel in vista dei prossimi film. Interpretato dall’attore Anthony Mackie, lo abbiamo visto di recente nella mini serie The Falcon and the Winter Soldier, al fianco dell’affasciante Sebastian Stan.

Visione

Anche Visione è uno dei più amati supereroi Marvel.

Interpretato dall’attore Paul Bettany, questo personaggio è stato creato da Ultron, con lo scopo di utilizzarlo come arma finale contro gli Avengers.

In un primo momento, lo abbiamo visto in Avengers: Age of Ultron. Egli è un androide, in grado di alternare secondo le proprie preferenze, la sua massa e la sua solidità corporea. Proprio per tale motivo, Visione riesce a riprodurre qualsiasi tipo di funzionalità umana, incluso il pensiero autonomo.

Ed è proprio grazie ad esso che ha saputo ribellarsi al proprio ideatore, entrando a far parte degli Avengers. Ha un animo sempre in lotta, a causa della paura di perdere quella parte di umanità presente in lui. Nel corso del tempo, Visione ha saputo conquistare il pubblico, tanto da creare un grande dispiacere quando fu assassinato da Thanos in Avengers: Infinity War (2018).

Nel 2021 invece, Bettany torna in WandaVision, la mini serie ambientata poco dopo Avengers: Endgame e che ha Visione come protagonista, insieme a Wanda (interpretata da Elizabeth Olsen).

Supereroi Marvel donne

Nell’Universo Marvel non ci sono soltanto i supereroi ma anche le supereroine.

Infatti, diverse donne ricoprono ruoli di un certo calibro e che rappresentano dei veri e propri modelli da seguire. Ma chi sono esattamente? Ecco le più amate in assoluto:

Captain Marvel

Tra i supereroi marvel donne più amati c’è senza ombra di dubbio Captain Marvel.

Il suo alter ego è Carol Danvers, la quale riesce ad entrare in possesso di numerosi poteri. Sa volare, è un’esperta combattente con una grande capacità di sopravvivenza.

Ma non solo: ha il settimo senso, ovvero una percezione di tipo extrasensoriale e che le consente di captare informazioni sul prossimo, in termini fisici, psichici ed energetici. E più energie riesce ad assorbire, maggiori diventano le sue abilità, che si manifestano anche attraverso la velocità, la resistenza il volo e la forza.

Interpretata al cinema da Brie Larson, Captain Marvel è sicuramente una delle donne più forti del mondo Marvel. Lo si può notare nell’omonimo film a lei dedicato, così come in Avengers: Endgame. Inoltre, nel 2023, Carol Danvers tornerà sul grande schermo grazie al sequel, intitolato The Marvels.

Vedova Nera

Quando si parla di migliori supereroi marvel nell’universo femminile, è impossibile non pensare alla Vedova Nera (in inglese nota come Black Widow).

Il suo nome è Natasha Romanoff ed ha il ruolo di super spia dal grande carisma.

Bellissima e dai capelli rosso fuoco, è interpretata dall’attrice Scarlett Johansson.

In realtà, non possiede alcun super potere (a differenza di Captain Marvel), ma ha una serie di peculiarità caratteriali. E’ ad esempio abile nell’affrontare lotte complesse, è determinata e allo stesso tempo affascina lo spettatore per via del suo modo di fare spesso misterioso.

Di recente, l’abbiamo vista in Black Widow, il film a lei dedicato, del 2021 e diretto da Cate Shortland. Qui si ha modo di scoprire qualcosa in più riguardo il suo passato e la sua famiglia di origine.

Scarlet Witch

Scarlet Witch, più che collocarla tra i supereroi Marvel, è uno dei personaggi più complessi in assoluto.

Interpretata da Elizabeth Olsen, la sua vera identità è Wanda Maximoff. La sua creazione, risale agli inizi degli anni ’60, comparendo per la prima volta in X-Men. E’ in un secondo momento che diventa una supereroina, entrando a far parte del team Avengers. E’ figlia di Magneto e la sorella di Quicksilver.

Wanda ha numerosi poteri, riguardanti principalmente la distorsione della realtà spazio-temporale e l’alterazione delle probabilità. Poiché la sua nascita avvenne in concomitanza a degli eventi sovrannaturali, la Maximoff possiede anche delle facoltà magico – mistiche.

Non a caso, la si vede modellare la realtà come più le piace, definendola “Magia del Caos”. In WandaVision, lei crea un universo fatato, in una cittadina di nome Westview, dove vive insieme a Visione (che in realtà sarebbe stato ucciso in Avengers: Endgame) e i loro due figli gemelli.

Ed è proprio al termine di questa miniserie, che Wanda rivela di essere Scarlet Witch. Tale personaggio è presente anche in uno degli ultimi film Marvel, ovvero “Doctor Strange nel Multiverso della Follia”.

Tempesta

Tempesta (in inglese nota come Storm) è uno dei supereroi marvel donne più popolari.

Ideata nel 1975, il suo nome reale è Ororo Munroe. Ciò che l’ha resa famosa è la saga degli X-Men.

Sul grande schermo, la si vede negli X-Men interpretata dall’attrice Halle Berry (versione adulta), invece da giovane dalle attrici April Elleston Enahoro e Alexandra Shipp.

Si tratta di un personaggio che ha il potere speciale di riuscire a controllare il clima ed una serie di condizioni meteorologiche, sia di natura terrestre che cosmica, come ad esempio le correnti, le onde, i venti solari e persino i campi elettromagnetici. Inoltre, possiede una magia particolare ereditata da suoi antenati.

Mystica

Tra gli altri supereroi Marvel del mondo femminile, troviamo Mystica.

Ideata nel 1978, si tratta di un personaggio abbastanza enigmatico e ricco di mistero. Lei appartiene all’universo degli X-Men, nelle vesti di mutante.

Nel corso dei film ha usato svariati pseudonimi (come ad esempio Raven Darkhölme, Foxx, B. Byron Biggs e Raven Wagner.

Interpretata da Rebecca Romijn (versione adulta) e Jennifer Lawrence (versione giovane, nel prequel), Mystica ha dei poteri unici. Ad esempio, riesce a spostare gli atomi del proprio corpo, per poi mutarlo del tutto ed assumere l’aspetto di un essere umano, sia uomo che donna.

Donna Invisibile

E quando si parla di supereroi Marvel donne, è impossibile non pensare alla Donna Invisibile.

Il suo alter ego è Susan Storm Richards ed è stata ideata agli inizi degli anni ’60, da Stan Lee e Jack Kirby. Sul grande schermo, la Donna Invisibile è stata interpretata sia da Jessica Alba (ovvero nei primi due film) e poi da Kate Mara, nel 2015.

Come suggerisce la denominazione, il suo potere principale è quello di rendere se stessa e tutto ciò che tocca, invisibile. Ma non solo: sa anche creare dei campi di forza a dir poco indistruttibili.

E’ inoltre uno dei membri dei Fantastici Quattro, infatti è la moglie di Reed Richards, ovvero Mister Fantastic.

Elektra

Elektra è una delle donne più pericolose dell’Universo marveliano.

La si vede in alcuni crossover tra Marvel e DC Comics ed è stata interpretata sia da Jennifer Garner che dall’attrice Elodie Yung, nell’omonima serie Netfilix.

E’ nota in quanto grande esperta dei combattimenti corpo a corpo. Questo perché, sin da piccola, Elektra ha padroneggiato con svariate tipologie di arti marziali, come ad esempio il karate, il judo e l’aikidō.

Di solito, si arma di pugnali, katana e shuriken. Ha un’ottima resistenza fisica e lo dimostra ogni qualvolta si trova dinanzi a delle situazioni di dolore o di elevati sbalzi termici. Ma non solo. Ciò che rende Elektra unica è il fatto che riesce a spostarsi con una notevole rapidità, tanto da risultare quasi impercettibile agli sguardi altrui.

Ha dunque eccellenti riflessi (quasi sovrumani), che le consentono di schivare in netto anticipo le pallottole, poiché ne calcola già le traiettorie.

Jane Foster

Infine, tra le supereroine Marvel è impossibile non citare Jane Foster.

Lei rappresenta l’amore terreno del grande Thor, mentre svolgeva la professore di impiegata presso lo studio medico del suo alter ego, ovvero Donald Blake. La cosa più assurda è che Jane si innamorerà di entrambi, non curante del fatto che siano la medesima persona.

Ad interpretare la Foster è la bellissima Natalie Portman. E proprio in questi giorni, è possibile vederla al cinema, grazie all’uscita del film Thor: Love and Thunder.