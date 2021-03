Abbiamo appena scoperto che il personaggio di Ahsoka Tano, che ha esordito in versione live action nella seconda stagione di The Mandalorian, avrà una serie tutta, ancora interpretata da Rosario Dawson. Ma le sorprese non sono finite: Ahsoka e la seconda nuova serie spin-off di The Mandalorian, Rangers of the New Republic, seguiranno storie separate ma si incroceranno in un crossover che ha già tutto il sapore del grande evento.

Ahsoka è un’ex apprendista Jedi di Anakin Skywalker. Dopo la caduta di Palpatine e la battaglia di Endor, nella serie animata Star Wars Rebels Ahsoka rincontra Sabine Wren e insieme partono alla ricerca di Ezra Bridger, sperduto nella galassia. In The Mandalorian, Ahsoka rivela di essere alla ricerca del Grand’ammiraglio Thrawn, visto l’ultima volta alla fine di Star Wars Rebels mentre, con la sua nave, saltava nell’iperspazio appunto insieme a Ezra. La nuova avventura live-action di Ahsoka, che, come confermato da Disney, sarà una miniserie, dovrebbe quindi riprendere da questo momento.

Rangers of the New Republic, invece, molto probabilmente sarà una serie con più stagioni e riguarderà alcuni dei personaggi chiave dell’organo di governo galattico dopo la sconfitta dell’Imperatore Palpatine e delle sue truppe. Non c’è ancora alcuna certezza riguardo il cast, ma alcuni rumors danno per protagonista Gina Carano, che in The Mandalorian interpreta Cara Dune.

A rivelare che le due serie si incontreranno è stata Kathleen Kennedy di Lucasfilm alla presentazione dei nuovi progetti sul mondo Star Wars destinati a Disney+ durante l’Investor Day della Disney. Sia Ahsoka che Rangers of the New Republic sono ambientate contemporaneamente durante gli eventi di The Mandalorian e sono sviluppate da Jon Favreau e Dave Filoni: trovare un collegamento che le unisca potrebbe non essere difficile.