Black Mirror sta per tornare e dopo una pausa interrotta solo dall’episodio interattivo Bandersnatch tre nuove puntate stanno per sbarcare su Netflix.

Sarà una sorpresa per tantissimi appassionati, soprattutto per i fan della serie che nonostante le trasformazioni dovute al passaggio a Netflix non hanno smesso di amarla. Tra le novità c’è un cast molto interessante tra cui spiccano Andrew Scott (visto recentemente nella seconda stagione di Fleabag), la popstar Miley Cyrus e Anthony Mackie (famoso per il ruolo di Falcon negli Avengers).

Proprio Miley Cyrus è rappresenta una delle cose più attese di questa quinta stagione della serie creata da Charlie Brooker, sia per le sue doti attoriali – già visti nella serie TV realizzata da Woody Allen per Amazon – sia per come la sua icona verrà usata all’interno dello show.

A proposito dell’episodio di Black Mirror che la vede protagonista Miley Cyrus ha affermato le seguenti parole: “Questa è una storia pienamente incardinata nell’industria musicale e incentrata sulla condizione femminile all’interno del mondo della musica, sull’oppressione subita dalle popstar e sulle discriminazioni che vivono le artiste.”

Fonte: Vulture