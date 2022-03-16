Bridgerton, svelato uno dei trucchi dietro alle scene di sesso della serie Netflix

Mancano pochissimi giorni all’uscita della seconda stagione di Bridgerton, il drama in costume prodotto da Shondaland e vero e proprio fenomeno di costume di questi ultimi anni. Dopo l’uscita di scena di Regé-Jean Page, la seconda stagione arriva su Netflix e non mancheranno altre bollenti scene di sesso.

I momenti hot ambientati nella Regency Era sono stati infatti uno dei punti di interesse dello show tratto dai romanzi di Julia Quinn. Nei primi episodi sono state le scene tra Daphne (Phoebe Dynevor) e il Duca di Hastings ad alzare la temperatura, ora toccherà al fratello Anthony Bridgerton e alla nuova arrivata Kate Sharma. I due interpreti dei personaggi del secondo libro, Il visconte che mi amava, sono Jonathan Bailey e Simone Ashley e durante un’intervista hanno parlato proprio di questo aspetto.

L’attore, già presente nella prima stagione di Bridgerton, a Radio Times ha anche svelato un trucco usato per le scene di sesso, definite «il cuore della serie» dallo stesso. Sul set era presente un coordinatore dell’intimità per coreografare al meglio proprio quei momenti e «è straordinario come l’industria abbia fatto passi avanti, in un solo anno. Ci sono nuovi trucchi del mestiere – piccoli cuscini – ed è incredibile quello che si può fare con un pallone gonfiato a metà».

Bailey poi ha raccontato: «Quando due persone girano una scena di sesso, la regola è che ci devono essere tre barriere a separarli e ci sono certi atti dove un pallone mezzo gonfio può permettere quei movimenti senza doversi davvero connettere fisicamente. È molto sciocco in realtà e abbiamo avuto molti momenti divertenti, ma rende il tutto meno imbarazzante».

Nessun imbarazzo invece per Simone Ashley, nuova protagonista femminile di Bridgerton. Nella stessa intervista, ha infatti detto: «Non ero preoccupata. Sono sempre stata a mio agio con la mia sessualità e il mio corpo. Come molte giovani donne, ci sono stati anni in cui ero insicura su me stessa, ma ho imparato a divertirmi davvero, stare bene e amare di più me stessa».

Per chi se la fosse persa, ecco la sinossi della prima stagione, in arrivo il 25 marzo su Netflix:

Bridgerton è una serie romantica, scandalosa e arguta, ambientata nel mondo sontuoso e competitivo dell’alta società della Regency London. Dalle scintillanti sale da ballo di Mayfair ai palazzi aristocratici di Park Lane e oltre, la serie rivela un mondo seducente, pieno di regole intricate e drammatiche lotte di potere. Al centro della storia c’è la famiglia Bridgerton, composta da otto fratelli affiatati, un gruppo divertente, spiritoso, audace e intelligente che deve navigare nel mercato matrimoniale alla ricerca di romanticismo, avventura e amore.

