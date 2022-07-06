Disney+ annuncia I Leoni di Sicilia: Paolo Genovese dirige la serie tratta dal bestseller di Stefania Auci, ecco il cast

Disney+ annuncia la nuova serie originale italiana I Leoni di Sicilia, la saga familiare tratta dall’omonimo bestseller di Stefania Auci, le cui riprese, iniziate in questi giorni a Roma, si svolgeranno tra la capitale e la Sicilia.



Dal regista Paolo Genovese, che ne è anche produttore creativo, la serie in otto episodi è prodotta da Francesco e Federico Scardamaglia per Compagnia Leone Cinematografica e da Raffaella Leone e Marco Belardi per Lotus Production. I Leoni di Sicilia è una serie scritta da Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo.



«Dopo il successo de Le Fate Ignoranti, siamo lieti di annunciare un nuovo progetto tutto italiano che ancora una volta vanta una grande regia, con Paolo Genovese, e un cast di primo livello – dichiara Daniel Frigo Country Manager The Walt Disney Company Italia – I Leoni di Sicilia conferma l’impegno di Disney+ nel realizzare contenuti italiani che arricchiscano e rendano unica la già ampia e variegata offerta della piattaforma».

I Leoni di Sicilia è l’avvincente storia della famiglia Florio. I fratelli Paolo e Ignazio sono due piccoli commercianti di spezie fuggiti da una Calabria ancorata al passato e in cerca di riscatto sociale. In Sicilia s’inventano un futuro, dove a partire da una bottega malmessa danno vita a un’attività florida che il giovane figlio di Paolo, Vincenzo, con le sue idee rivoluzionarie, trasformerà poi in un impero. Tuttavia, a travolgere la vita di Vincenzo, e quella di tutta la famiglia, è l’arrivo dirompente di Giulia, una donna forte e intelligente, in contrasto con le rigide regole della società del tempo. I Leoni di Sicilia è un’epopea fatta di amore, famiglia, successi, guerre e rivoluzioni, che si svolge nella Sicilia dell’Ottocento fino all’Unità d’Italia del 1861.



La serie è interpretata da Michele Riondino nel ruolo di Vincenzo Florio, Miriam Leone in quello di Giulia Portalupi, Donatella Finocchiaro in quello di Giuseppina, Vinicio Marchioni nei panni di Paolo Florio, Eduardo Scarpetta nel ruolo di Ignazio Florio (figlio di Vincenzo), Paolo Briguglia in quello di Ignazio Florio, Ester Pantano nel ruolo di Giuseppina giovane e Adele Cammarata in quello di Giovanna D’Ondes.

Foto: Disney+

