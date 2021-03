Svelata un’importante new entry nel cast della seconda stagione di Doom Patrol: trattasi dell’esordiente Abigail Shapiro, che vestirà niente di meno che i panni di Dorothy Spinner, la figlia del Niles Caulder (più noto ai più come “Capo”) interpretato da Timothy Dalton!

Ecco la descrizione ufficiale del personaggio: «Niles la ama molto e ha compiuto un grande sacrificio per proteggerla e per proteggere il mondo dalle sue abilità speciali. Ora che non è più nascosta, Niles si spingerà anche oltre pur di proteggerla».

Nei fumetti DC, ricordiamo che Dorothy è una ragazzina che soffre di una deformità che la fa apparire come una specie di scimmia (con tanto di braccia pelose), e per questo, è cresciuta completamente isolata dalla società e con solo i suoi amici immaginari come compagni. Dopo un po’ di tempo, però, la nostra scopre di avere il potere di trasformare i suoi amici immaginari in esseri reali!

Doom Patrol, ricordiamo, tornerà nel corso del 2020 su DC Universe e HBO Max, ma per il momento, nessuna data di release ufficiale è stata ancora annunciata. Ecco il profilo Instagram della Shapiro con le sue foto.

Fonte: TvLine