Elliot Page, l’attore presenta il suo “nuovo” personaggio in The Umbrella Academy [FOTO]

Ora è ufficiale: anche Vanya Hargreeves cambia genere e nome

C’è attesa per scoprire la data di uscita di The Umbrella Academy 3 e soprattutto per rivedere in azione il personaggio interpretato da Elliot Page. Nelle prime due stagioni, si trattava di Vanya Hargreeves, ma la transizione da Ellen a Elliot ha fatto subito nascere curiosità sul destino del personaggio.

Ora, è stato lo stesso attore – recentemente presente sul palco degli Oscar in veste di presentatore – a togliere ogni dubbio sul destino di Vanya. Il personaggio è cambiato e ora si chiamerà Viktor: Elliot Page e l’account ufficiale della serie hanno condiviso tramite social anche la prima immagine ufficiale che potete vedere qui sotto.

Che la produzione della serie Netflix The Umbrella Academy si sarebbe adeguata al percorso di transizione annunciato a dicembre 2020 dall’attore, era già stato chiaro da alcuni segnali: negli scorsi mesi l’account Instagram ufficiale della serie aveva modificato le descrizioni di due vecchi post che avevano riferimenti di gender specifici. Così, “sisters do what sisters do” (“le sorelle fanno quello che fanno le sorelle”), è stata mutata in “sibs do what sibs do” e “i suoi occhi vedono il mondo in un modo straordinario” (con il pronome her) è stato cambiato in “questi occhi vedono il mondo in un modo straordinario”.

Interessante ora sarà capire se la transizione da Vanya a Viktor sarà parte della serie o se, semplicemente, si ripartirà con la modifica già “incorporata”. Inizialmente la produzione aveva annunciato che il genere del personaggio sarebbe rimasto lo stesso, ma qualcosa è evidentemente cambiato.

The Umbrella Academy 3, ricordiamo, è basata basa sui fumetti scritti dal cantante e musicista Gerard Way e illustrati da Gabriel Bá. La nuova stagione introdurrà i membri della Sparrow Academy, ovvero una squadra di supereroi proveniente da una linea temporale alternativa e quasi identica alla famiglia di protagonisti.

Foto: Arturo Holmes/FilmMagic – MovieStills