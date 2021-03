Fantasilandia, la serie cult degli anni ’80 con Mr. Roarke e Tattoo, tornerà in una nuova versione reboot ambientata ai giorni nostri dal titolo Fantasy Island. A commissionarla è stata Fox, in tempi davvero lampo: la serie andrà in onda già la prossima estate.

Le showrunner a capo del progetto, coprodotto da Sony Pictures TV e Gemstone Studios con Fox Entertainment, sono Liz Craft e Sarah Fain. Le due lavorano a quattro mani da anni sia come sceneggiatrici (hanno scritto episodi di Angel, The Shield, The Vampire Diaries, Lie to Me), che come produttrici esecutive, mettendo a segno anche serie celebri negli Stati Uniti come The Fix.

La nuova serie manterrà il formato semi-antologico dell’originale, con pochi personaggi principali che vivono sull’isola e ospiti che cambiano ad ogni episodio. Fantasilandia , andata in onda negli Stati Uniti sul canale ABC dal 1978 al 1984 e in Italia su Canale 5, raccontava infatti di una misteriosa isola per vacanze nell’Oceano Pacifico dove i clienti potevano realizzare le loro fantasie. A orchestrare il soggiorno era Mr. Roarke, interpretato da Ricardo Montalbán, insieme al fido aiutante Tattoo (Hervé Villechaize). Il risultato della vacanza, però, non sempre andava come gli ospiti si aspettavano.

Anche nella nuova versione ogni episodio racconterà storie emozionanti e provocatorie di persone che arrivano con un desiderio, ma finiscono per rinascere attraverso lo strano intreccio di realismo e magia di Fantasy Island.

«Fantasy Island è un programma molto amato. Il mondo che Liz e Sarah hanno creato per questo adattamento contemporaneo è in stile Fox, uno spettacolo perfetto per i tempi di oggi. Dopo tutto, chi di noi non farebbe un (sicuro) viaggio a Fantasy Island in questo momento?», ha dichiarato il presidente di Fox Entertainment Michael Thorn.