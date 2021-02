Amazon ha ufficialmente rilasciato il trailer della seconda stagione di Fleabag, che parrebbe proprio promettere tante nuove peripezie per la protagonista interpretata da Phoebe Waller-Bridge.

Anticipa la sinossi ufficiale: Fleabag (Phoebe Waller-Bridge) torna per una seconda stagione e questa volta si troverà ad affrontare “l’uomo del piano di sopra”. Con un inaspettato scherzo del destino, la nostra piccola canaglia incontrerà un prete (Andrew Scott) che la sprona a guardare il mondo in maniera diversa. A distanza di un anno, ci sono ancora vecchie ferite da curare e nuove da fasciare mentre il nuovo capitolo della vita di Fleabag la porta fino all’inferno.

Dopo la fine della prima esilarante stagione, nella quale tutta la sua famiglia la respingeva, il suo più oscuro segreto veniva rivelato e lei per poco non si gettava sotto un’auto, Fleabag torna per nuove risate. Allegro, tagliente, commuovente e divertente, al cast originale si uniscono nuovi personaggi mentre ci immergiamo sempre di più nel mondo di Fleabag. Speranza e fede saranno al centro di questa seconda stagione e la nostra eroina si troverà nel mezzo di una battaglia che è determinata a vincere: Fleabag vs. Dio.

Composta da 6 episodi, la seconda stagione arriverà su Amazon Prime Video il 17 maggio, vantando un ricco cast che comprende anche Olivia Colman, Sian Clifford, Bill Paterson, Brett Gelman, Jenny Rainsford, Hugh Skinner, Hugh Dennis, e le special guest Fiona Shaw e Kristin Scott Thomas.