Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere: svelato il nuovo aspetto degli orchi nella serie. Ed è da brividi [FOTO]

Nelle ultime settimane sono stati numerosi gli scatti diffusi da Amazon Studios riguardanti la nuova serie basata sul materiale di J.R.R. Tolkien, dal titolo Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere. I fan della saga fantasy hanno infatti avuto modo non solo di vedere il trailer ufficiale (che potete trovare QUI) ma hanno potuto dare uno sguardo molto ravvicinato anche a due nuovi personaggi dello show, ai troll di montagna (già apparsi nella trilogia firmata da Peter Jackson) e anche ai Pelopiedi – un’antica razza Hobbit che abitò nelle Terre Selvagge, esattamente al di là delle Montagne Nebbiose.

Le sorprese però non sono finite qui, perché nelle ultime ore, tramite il sito IGN, lo studios ha deciso di mostrare al pubblico il design degli orchi, anch’essi già piuttosto centrali nei precedenti film della saga. Come si può vedere dalle immagini riportate dal sito, gli addetti ai lavori hanno optato per un look diverso da quello caratteristico de Il Signore degli Anelli, dal momento che in teoria questi dovrebbero essere tra i primi ad apparire durante la Seconda Era – periodo in cui la serie è ambientata. Stando al materiale originale, infatti, queste creature (un tempo elfi) erano stati cacciati quasi fino all’estinzione verso la fine della Prima Era e a lungo sono vissuti in clandestinità.

Non è per altro la prima volta che Amazon Studios prende una simile decisione, avendo già annunciato che saranno diverse le creature e i personaggi che appariranno con un look diverso a come li abbiamo conosciuti nei film (ambientati durante la Terza Era). Tra le ultime novità, ad esempio, è stato rivelato che anche Galadriel avrà una caratterizzazione diversa dalla trilogia di Jackson – dettaglio di cui non troppo tempo fa hanno parlato anche gli autori.

Vi ricordiamo che la serie, firmata dai due showrunner John D. Payne e Patrick McKay, esordirà su Prime Video il 2 settembre e che sarà composta da otto episodi. Nel cast figurano: Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman e Sara Zwangobani. Di seguito trovate la sinossi ufficiale.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere porterà per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori in un’era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell’oscurità.

