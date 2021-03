Molti fan de Il Trono di Spade ci speravano davvero, che Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) e Brienne (Gwendoline Christie) potessero coronare il loro amore durante l’ultima stagione della serie. Eppure, dopo essere andati a letto insieme, sappiamo ormai tutti che Jaime ha scelto invece di tornare ad Approdo del Re per stare al fianco di sua sorella Cersei, e per diversi spettatori, la sua è stata una decisione alquanto affrettata e poco chiara.

Ebbene, a fare definitivamente il punto sui sentimenti di Jaime, adesso, sono le sceneggiature originali della serie, pubblicamente consultabili presso la Writers Guild Foundation di Los Angeles. Come ci svela lo script dell’episodio 8×04, in verità il nostro era preso da grandi rimorsi subito dopo aver fatto sesso con Brienne. Leggiamo nella descrizione di una sequenza: «Brienne dorme felicemente ubriaca e sverginata. Jaime, dal canto suo, non riesce a dormire. Ha appena contribuito a salvare il mondo, quindi perché si sente come un traditore?».

Il tradimento, in questo caso, ha chiaramente un duplice significato: da una parte, infatti, Jaime ha tradito Cersei, la donna della sua vita; dall’altra, invece, ha voltato le spalle alla sua intera fazione. Insomma, Jaime non era a suo agio con Brienne, era fortemente turbato, e senza nulla togliere all’interpretazione di Coster-Waldau, questa cosa non era proprio evidentissima dal suo viso, ed è per questo che svariati fan hanno pensato che fosse davvero propenso a rimanere con Brienne.

Voi che ne pensate in proposito? Vi convince questa spiegazione?

Fonte: Insider