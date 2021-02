L’ottava e conclusiva stagione de Il Trono di Spade, ormai lo sappiamo, non ha soddisfatto proprio tutti i fan della serie fantasy, e per questo motivo, prima che il suo episodio finale venisse mandato in onda, uno spettatore ha lanciato una petizione online chiedendo a HBO di rifare tutta la stagione, ma stavolta con degli sceneggiatori diversi. Spiegava la richiesta: «David Benioff e D.B. Weiss si sono tristemente rivelati degli sceneggiatori incompetenti quando non hanno a disposizione il materiale originale (i libri) a cui ispirarsi. La serie si merita una stagione finale che abbia senso. Sovvertite le mie aspettative e fate che succeda, HBO!».

L’iniziativa ha raccolto oltre 1,6 milioni di firme, attirando chiaramente l’attenzione degli attori della serie, i quali hanno difeso a spada tratta il lavoro di Benioff e Weiss. A rompere il silenzio sulla petizione, adesso, è invece direttamente HBO tramite le parole del suo Programming Chief Casey Bloys, che ha dichiarato durante una recente intervista con Variety: «Ci sono alcuni aspetti negativi nell’avere uno show altamente popolare, e uno di questi è che quando provi a concluderlo, tante persone hanno delle grandi opinioni su come dovrebbe finire. La petizione mostra un sacco di entusiasmo e passione nei confronti della serie, ma non è qualcosa che abbiamo mai seriamente considerato».

Insomma, per quanto siano state raccolte numerose firme, HBO non ha mai davvero preso in considerazione l’iniziativa, e come potrebbe? Nonostante le lamentele, infatti, l’ottava stagione de Il Trono di Spade ha registrato degli ascolti record in tutto il mondo, e se a questo ci aggiungiamo poi le recenti 32 nomination agli Emmy conquistate dallo show (anche questo, un numero record), diventa abbastanza comprensibile come mai l’emittente non sia minimamente preoccupata della petizione.

E voi, che ne pensate in proposito? Siete soddisfatti dell’epilogo o avreste preferito una stagione finale diversa?

