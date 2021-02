I protagonisti de Il trono di spade sono apparsi riuniti al Comic-Con per salutare i fan e tirare un bilancio della loro esperienza all’interno della serie (sembra quasi strano dirlo, ma quella del 2019 sarà per il momento l’ultima presenza di Game of Thrones al mega-evento di San Diego).

Il panel, circondato da tante ore di fila e attesa alle stelle da parte dei fan, ha preso il via con una clip che sintetizzava i migliori momenti della serie e sul palco erano presenti Maisie Wlliams, Nikolaj Coster-Waldau, Liam Cunningham, Conleth Hill e Jacob Anderson. Ognuno di essi era provvisto di una tazza di caffé, in riferimento al controverso caso, a lungo dibattuto sul web, della tazza di Starbucks apparsa per errore in un episodio dell’ottava stagione.

Hill, interprete dell’eunuco Varys, ha dichiarato: «Siamo qui per ringraziarvi per averci seguito in tutti questi anni. Non siamo mai stati un cast diviso, non abbiamo combattuto l’uno con l’altro, abbiamo sempre fatto il nostro lavoro. Quindi siamo molto grati per il vostro fandom e penso che la realtà sia questa, non certo il presunto odio da parte dei media. Ho amato lavorare a Game of Thrones, ma non mi pento di aver sottoscritto la petizione per rifare l’ultima stagione».

«Ogni stagione ha avuto le sue controversie e alla fine per forza di cosa qualcuno doveva rimanere deluso. Non io, però: per me la fine più giusta, per Jamie, era quella di morire tra le braccia della sua amata Cersei», ha detto invece Coster-Waldau a proposito dell’epilogo destinato al suo personaggio.

Alcuni degli attori intervenuti hanno avuto modo di parlare delle future vite dei loro personaggi: Maisie Williams pensa ad esempio che Arya provvederà a setacciare il globo spostandosi in giro per il mondo come Dora l’esploratrice, mentre per Jacob Anderson il suo Greyworm proverà a creare una società più giusta ed equa. Degli scenari che troveranno conferme e smentite nell’annunciato prequel attualmente in fase di ideazione, collocato 10.000 anni prima degli eventi de Il trono di spade.

Erano essenti, invece, gli showrunner David Benioff e D.B. Weiss.

E voi, cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

