Showtime ha svelato online il trailer della seconda stagione di Kidding, acclamata serie che vede Jim Carrey come protagonista e Michel Gondry come produttore esecutivo.

Anticipa la sinossi ufficiale: «La seconda stagione di Kidding inizia poco dopo il cliffhanger della prima stagione. Con il “Mr. Pickels Puppet Time” sospeso per la prima volta in 30 anni, Jeff Pickles (Carrey) deve trovare una maniera per comunicare coi tanti fan che hanno ancora bisogno di lui. Jeff crea un nuovo e controverso metodo per parlare direttamente ai bambini di tutto il mondo, diventando però un bersaglio di ostilità per la prima volta nella sua carriera».

La prima stagione di Kidding, ricordiamo, è stata accolta molto positivamente dai critici americani, e a giudicare dal trailer della seconda stagione, parrebbe proprio che anche stavolta avremo una bella dose di emozioni. Lo show ritornerà il 3 novembre: godetevi qui di seguito il filmato fresco di pubblicazione: