Amazon ha svelato il primo teaser trailer della terza stagione di La fantastica signora Maisel, che per la gioia dei fan, arriverà ufficialmente su Prime il 6 dicembre, giusto in tempo per chiunque stesse pianificando del sano binge watching durante le festività natalizie.

Nel corso dei nuovi episodi, vedremo Midge (Rachel Borsnahan) e Susie (Alex Borstein) in tour con Shy: un’esperienza, questa, che permetterà loro d’imparare delle nuove lezioni su come funzioni il mondo dello showbusiness. Dal canto loro, Joel parrebbe essere un po’ in difficoltà a sostenere Midge, Abe decide di abbracciare una nuova missione, e Rose scopre di avere a sua volta del talento.

Interpretato, tra gli altri, anche da Tony Shalhoub, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron e dalla new entry Sterling K. Brown, ricordiamo che l’acclamato show è stato creato da Amy Sherman-Palladino (Una mamma per amica).