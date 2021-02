Dai videogiochi ai manga, dal cinema alla musica: l’immortale Divina Commedia di Dante Alighieri continua, ancora oggi, ad essere fonte d’ispirazione per le opere più disparate, passando – di adattamento in adattamento – per tutti i medium che il mondo dell’intrattenimento ha da offrire al grande pubblico. E ora, è arrivato il turno per il celebre poema di entrare a far parte anche della serialità televisiva.

Come annuncia infatti THR, il network Freeform sta sviluppando uno show che rivisiterà l’Inferno di Dante in chiave moderna, fondendo dunque la struttura e gli argomenti centrali dell’opera originale, alle ambientazioni e le tematiche contemporanee.

Protagonista è la ventenne Grace Dante, che nonostante la giovane età ha perso ogni speranza per il futuro. La sua vita a Los Angeles – che si divide tra una madre tossicodipendente e un fratello problematico – fa letteralmente schifo, tanto da aver spinto Grace a mettere da parte tutti i propri sogni. Un giorno però accade l’impossibile: ogni suo desiderio sembra diventare realtà, e qualsiasi ambizione della giovane – a partire dal successo a scuola fino ad arrivare alla carriera e all’amore – sembra realizzarsi. Ben presto però, Grace si renderà conto che dietro a tutta questa fortuna si nasconde nientemeno che il Diavolo, e per sconfiggerlo, dovrà addentrarsi proprio dentro all’Inferno dantesco.

A firmare la sceneggiatura della serie saranno Ethan Reiff, Cyrus Voris, Nina Fiore e John Herrera, anche produttori esecutivi insieme a Danielle Claman Gelber. Lo show è il primo progetto originale sviluppato da Lauren Corrao, la nuova responsabile dei contenuti di Freeform.

