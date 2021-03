null

Amate trascorrere le giornate a guardare film e serie tv ma siete troppo pigri ed indecisi per scegliere tutte le volte cosa guardare? Tranquilli, Netflix ha pensato a voi.

La nota piattaforma streaming sta infatti testando – per il momento solo sugli account statunitensi – un nuovo tasto chiamato “shuffle play”, che in Italia potremmo chiamare semplicemente “riproduzione casuale”. In sostanza, si tratta di una funzione che consentirà a Netflix di avviare uno dei suoi contenuti in maniera del tutto random, basandosi però sui nostri gusti appresi dalle precedenti visioni.

Niente più guerre con i partner o gli amici per la scelta degli show o dei film da vedere dunque: sarà l’app a decidere per voi. E potrete anche dargli la colpa se il suggerimento non piacerà a nessuno.

Al momento non è chiaro quando la funzione sarà disponibile in Italia – visto che negli States è stata attivata solo sugli account di alcuni utenti casuali -, ma l’azienda ha fatto sapere che una volta completati i test in America, verrà introdotta in tempi brevi in tutto il mondo se gli abbonati la riterranno utile.

Quanto al nome, è ancora in fase di valutazione. Mentre alcuni hanno infatti testimoniato, tramite foto e video, di aver scovato un bottone chiamato appunto “shuffle play”, altri si sono invece ritrovati con un più amichevole “play something” collocato tra le varie funzioni di Netflix.

In attesa di scoprire quando potremo usufruire di questo upgrade, cosa ne pensate? Vi sembra una funzione utile o ne fareste tranquillamente a meno?

Fonte: TechCrunch