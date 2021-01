Entertainment Weekly ha rivelato in esclusiva le prime due foto di Penny Dreadful: City of Angels, nuova iterazione della rinomata serie targata Showtime.

Al centro degli scatti è Natalie Dormer, che veste i panni di una demone mutaforme chiamata Magda. Nel corso della stagione, vedremo tre differenti versioni umane del personaggio, definito «un’agente del caos che semina disordine». Ed effettivamente, come potete vedere nelle immagini, la Dormer ha un aspetto davvero dark e funereo, come già la Vanessa Ives di Eva Green nel primo ciclo, che invece era una specie di strega.

City of Angels, ricordiamo, si ambienterà nella Los Angeles del 1938, durante il periodo di costruzione dell’Arroyo Seco Parkway, la prima autostrada senza pedaggio degli Stati Uniti. Ha dichiarato lo showrunner John Logan: «Parla dei costi sociali e personali nel creare una grande e moderna metropoli, di come le varie forze in gioco nel 1938 siano le stesse forze in gioco oggi. 100 anni prima del nostro show, Los Angeles era il Messico. Volevamo raccontare la storia di una famiglia latina sotto pressione a causa di tutte le forze in gioco – non solo nella costruzione dell’autostrada, ma anche nella criminalità, nelle forze dell’ordine e nella politica dell’immigrazione»

La serie debutterà su Showtime in primavera, vantando un cast che comprende anche Daniel Zovatto, Adriana Barraza, Jessica Garza, Rory Kinnear, Nathan Lane, Sebastian Chacon e Lorenza Izzo.

ECCO LE FOTO DELLA DORMER