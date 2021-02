Per i fan della Vertigo, sottoetichetta per adulti della DC Comics, il Comic-Con di San Diego ha regalato una bella emozione con il trailer della quarta stagione di Preacher. Dal 4 agosto negli Stati Uniti, su AMC, sarà possibile vedere per l’ultima volta Jesse Custer, Tulip, Cassidy e gli altri, nella stagione finale del dissacrante serial scritto e prodotto da Seth Rogen ed Evan Goldberg.

Basato sul celebre e controverso fumetto di Garth Ennis e Steve Dillon, il mondo di Preacher non è mai stato per spettatori sensibili (basti pensare alle proteste da parte di gruppi religiosi per la rappresentazione di Gesù), e il nuovo trailer lo conferma ancora una volta. Tra i vari volti, infatti, è possibile scorgere quello di Adolf Hitler, comprimario ricorrente dalla seconda stagione in poi. Perfettamente calibrata anche la chiusa, che rimanda al titolo di una delle storyline cartacee: fin dove andrà Jesse insieme a Tulip? “Fino alla fine del mondo.”