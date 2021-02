TBS ha rilasciato le prime immagini ufficiali di Snowpiercer, attesa serie tv tratta dal graphic novel Le Transperceneige già portato al cinema dal regista sudcoreano Bong Joon-ho nel 2013, e che vede al centro della storia un mondo ormai avvolto dal gelo e i cui abitanti rimasti vivono in un treno ad alta velocità in perenne corsa.

Creato da Graeme Manson (Orphan Black), la serie ha per protagonista Daveed Diggs nei panni di Andrew Layton, un ex detective reclutato dalle autorità del treno per rintracciare un killer. Jennifer Connelly, invece, sarà Melanie Cavill, la “voce del treno che fa tutti gli annunci ai passeggeri”. Il regista James Hawes (Black Mirror) ha dichiarato che non intende necessariamente classificare Snowpiercer come una serie politica: lo show, infatti, è innanzitutto una storia d’avventura, per quanto finisca per toccare delle tematiche di attualità.

Snowpiercer debutterà durante la primavera del 2020, vantando un cast che comprende anche Mickey Sumner, Susan Park, Benjamin Haigh, Sasha Frolova, Katie McGuinness, Alison Wright e Annalise Basso. Qui le foto pubblicate in esclusiva da Entertainment Weekly in occasione del suo numero dedicato al Comic-Con di San Diego.