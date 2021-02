ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SULLA TERZA STAGIONE

Qualche tempo fa vi abbiamo parlato di una curiosa teoria, relativa alla quarta stagione di Stranger Things, che negli ultimi mesi è diventata la più apprezzata e accreditata dai fan: Eleven sarà la prossima villain dello show.

In breve (potete trovare qui la versione completa) questa ipotesi sarebbe avvalorata dal fatto che – proprio come succede nel finale al personaggio di Millie Bobby Brown – anche Billy e Will sono stati morsi dalle creature del Sottosopra nei precedenti episodi, cosa che ha permesso al Mind Flayer di prendere il controllo della loro mente. E nonostante Byers abbia poi espulso dalla bocca parte della creatura che lo contaminava, l’infezione è comunque rimasta attiva. Ciò significa che potrebbe valere la stessa cosa anche per Eleven.

Inoltre, il fatto che esista ancora un Demogorgone nella realtà principale (ovvero quello dei russi) dimostrerebbe che il collegamento con il Sottosopra è ancora attivo, visto che nella seconda stagione – quando Eleven chiude il portale – le creature che si trovavano al di fuori del loro mondo muoiono istantaneamente.

E in ultimo, esiste addirittura un fotogramma del finale di stagione che mostrerebbe proprio l’ombra del Mind Flayer sul volto della giovane: una serie di coincidenze che per i fan sono sufficienti a teorizzare che sarà proprio lei la prossima villain.

Ebbene, tornando a Millie Bobby Brown, pare l’attrice adori particolarmente questa svolta del suo personaggio:

«Mi piace! Ci sto. Non l’avevo mai vista in questo modo! Non sappiamo ancora cosa succede nella quarta stagione, o almeno io non ne ho idea. […] Non so, queste teorie mi spaventano un po’, perché quando le leggo sono tipo “Oh mio Dio potrebbe essere genuinamente vero”. E se fosse lei la villain? Sarebbe fantastico. Non credete? Adorerei essere la cattiva, ma allo stesso tempo non vorrei perché Eleven è perfetta così.»

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe se il suo personaggio avesse una svolta da villain?

Fonte: CB