Stranger Things: trama, curiosità, personaggi e gadget della serie tv cult

Creature spaventose, atmosfere anni ’80, oscure dimensioni parallele, adolescenti alle prese con i primi amori, complotti e superpoteri. Sono gli ingredienti che compongono la fortunata formula di Stranger Things, il cavallo di battaglia della piattaforma streaming Netflix che, con l’arrivo del 2021, si appresta a riportare sul piccolo schermo le avventure degli abitanti della cittadina di Hawkins, ancora una volta divisi tra piccoli drammi quotidiani e, ovviamente, delle minacce ancora più grandi: le terribili entità provenienti dal Sottosopra.

Stranger Things

Creata nel 2016 dai fratelli Matt e Ross Duffer per Netflix, a distanza di quattro anni dal suo debutto Stranger Things si è aggiudicata il titolo di serie tv più seguita e apprezzata della nota piattaforma streaming, diventando un piccolo instant cult dedicato ad un pubblico inizialmente di nicchia, ma che col tempo ha saputo catturare anche l’attenzione di un’ampia cerchia di spettatori occasionali. Complici le ambientazioni che hanno fatto la gioia degli amanti del revival anni ‘80, un cast composto da grandi star e giovani talenti in ascesa, i continui riferimenti alla cultura nerd dell’epoca – da giochi come Dungeons & Dragons alle numerose citazioni cinematografiche – e le musiche ricercatamente contestualizzate, a partire dall’ormai celebre tema musicale realizzato a suon di synth, lo show dei Duffer è riuscito a tenere il pubblico incollato al piccolo schermo per tutta la durata delle sue tre stagioni. E promette di fare altrettanto con il suo atteso ritorno.

Qui di seguito, trovate tutto quello che dovete sapere sulla fortunata serie.

Stranger Things Trama

Di cosa parla lo show

Ambientata negli anni ’80 nella cittadina immaginaria di Hawkins, la serie segue le vicende di un gruppo di personaggi che viene sconvolto dalla misteriosa scomparsa del dodicenne Will Byers, le cui ricerche coinvolgeranno sia le autorità che la famiglia e i migliori amici del giovane. Al contempo, l’apparizione di una strana ragazzina dotata di poteri psichici e gli avvistamenti di mostruose creature, diventano il punto di partenza per la scoperta di una dimensione parallela chiamata Sottosopra, che cambierà in un modo o nell’altro le vite tutti i protagonisti.

Stranger Things personaggi

Tra vecchi e nuovi volti, andiamo a conoscere tutti i personaggi comparsi nello show targato Netflix, a partire dai primissimi episodi – che hanno dato il benvenuto al gruppetto di protagonisti formato da Mike, Will, Dustin, Lucas e Undici -, fino ad arrivare alle new entry della seconda e terza stagione, durante le quali hanno fatto la loro comparsa apprezzatissimi personaggi come Max, Billy e la divertente Robin. Iniziamo!

Stranger Things Joyce

È la madre di Will e del fratello maggiore Jonathan. Divorziata da tempo dal marito Lonnie, appare fin da subito molto protettiva nei confronti dei suoi due figli, tanto da arrivare a scontrarsi con l’agente Hopper e la polizia di Hawkins pur di ritrovare il piccolo Will. Grazie alla sua perseveranza e alla sua forza d’animo, riesce a far valere le proprie ragioni anche quando tutti, Jonathan compreso, iniziano a dubitare della sua sanità mentale. Nella seconda stagione ha una relazione con Bob Newby, ex compagno di scuola. In seguito, sembra iniziare a provare dei sentimenti per Hopper.

Stranger Things Hopper

È il capo della polizia di Hawkins. Il suo carattere burbero e scontroso nasconde un trauma che si porta dentro ormai da tempo: la morte della figlia Sarah, malata di cancro, che ha avuto come conseguenza anche la fine del suo matrimonio. Questo dolore lo ha spinto più volte a cercare una via di fuga nell’alcool, a chiudersi in se stesso e ad apparire freddo e distaccato, nonostante sia animato da un profondo senso di giustizia e da una bontà d’animo che più volte emergerà nel corso della serie. Dopo averla protetta a lungo in un rifugio nel bosco, alla fine della seconda stagione adotta ufficialmente Undici.

Stranger Things Mike

È uno dei protagonisti principali e migliore amico di Will Byers, nonché fratello minore di Nancy. È intelligente, coraggioso e dotato di una spiccata sensibilità, oltre che di una indole da leader che lo rende una sorta di “capo” nel suo gruppo, ad iniziare dalle frequenti partite a D&D, in cui spesso ricopre il ruolo di Master. Nel corso della serie sarà il primo a riporre la sua fiducia nella misteriosa e silenziosa Undici, tanto da accettare di nasconderla nella sua casa, nonostante i numerosi rischi. Nel corso degli episodi inizierà a provare dei sentimenti per lei.

Stranger Things Undici

È la misteriosa bambina dai capelli rasati incontrata da Mike, Dustin e Lucas durante le ricerche di Will. Dopo essere fuggita dal laboratorio in cui era stata imprigionata per tutta la vita, trova rifugio a casa di Mike, che la nasconde nel suo scantinato. Il suo vero nome è in verità Jane Ives, ma assume l’identità di Undici dopo essere stata rapita e utilizzata per degli esperimenti, grazie ai quali ottiene delle abilità telecinetiche. Schiva e sospettosa a causa del suo passato, riuscirà a ritrovare la fiducia nel mondo e nell’amicizia solo grazie al suo rapporto con Mike e gli altri.

Stranger Things Dustin

È uno dei migliori amici di Mike, Will e Lucas. Appassionato di scienza, tecnologia e D&D, è un ragazzino buffo, dolce e dall’indole scherzosa, ma anche molto intelligente e analitico quando si tratta di risolvere con fermezza delle situazioni di pericolo. Soffre di un disturbo chiamato disostosi cleidocranica, che è la causa del suo ormai caratteristico sigmatismo. Nella terza stagione si fidanza con Suzie – con la quale riesce a comunicare tramite radio – e diventa uno dei migliori amici di Steve.

Stranger Things Lucas

Stretto amico di Mike, Will e Dustin, è un ragazzino molto coraggioso, intraprendente e sicuro di sé. Possiede un carattere forte ed è in grado di mantenere il sangue freddo anche nelle situazioni più delicate o spaventose, caratteristica che lo porta di frequente a prendere le decisioni più importanti per il gruppo insieme a Mike, con il quale si scontra di tanto in tanto. Nella terza stagione intraprende una relazione con Max.

Stranger Things Will

Figlio di Joyce e fratello di Jonathan, è il bambino che scompare misteriosamente nel primo episodio della prima stagione, dando il via a tutti gli eventi dello show. È dolce, timido, sensibile, buono e dotato di una spiccata creatività, che esprime di frequente tramite la sua passione per il disegno. Fa molto affidamento sui suoi migliori amici, in particolare su Mike, ed è proprio per questo che non accoglierà con entusiamo la sua relazione con Undici, “colpevole” di averlo allontanato dal gruppo e dalle partite a D&D.

Stranger Things Nancy

È la sorella maggiore di Mike. Ha un carattere tenace, deciso e molto intraprendente, che emerge in particolar modo quando si scontra con le creature del Sottosopra e quando ottiene il suo lavoro da giornalista, che svolge con estrema dedizione e caparbietà nonostante il sessismo dei suoi capi e colleghi la ostacoli di continuo. Dopo una breve storia con Steve, ha una relazione con Jonathan, conosciuto durante le ricerche di Will e della sua migliore amica Barb.

Stranger Things Jonathan

È il fratello maggiore di Will. Continuamente preso di mira dai bulli ed emarginato dai compagni di classe, è un ragazzo intelligente, molto schivo e solitario. Amante della musica e della fotografia, è molto protettivo e responsabile nei confronti del fratellino, tanto che arriverà a mettersi in pericolo per indagare sulla sua scomparsa. Nella seconda e nella terza stagione è sentimentalmente legato a Nancy.

Stranger Things Karen

È la madre di Mike, Nancy e Holly. Premurosa e gentile, è molto devota alla famiglia, ma viene trascurata continuamente dal suo pigro marito. Sviluppa un’attrazione per il giovane Billy Hargrove, alla quale rinuncia per tenere insieme la propria famiglia.

Stranger Things Martin Brenner

È uno dei principali scienziati e responsabili del laboratorio segreto dal quale è fuggita Undici. Cinico e spietato, ha manipolato la ragazzina fin dalla più tenera età, spingendola a fidarsi di lui come se fosse un padre, nonostante non provi il minimo affetto nei suoi confronti. Cercherà in tutti i modi di catturarla e usarla per i suoi poteri.

Stranger Things Steve

È il popolarissimo ragazzo che Nancy inizia a frequentare durante la prima stagione. Bello, coraggioso, spiritoso e audace, si mostra inizialmente spietato e violento nei confronti di Jonathan, che bullizza di frequente insieme agli amici. Dovrà ben presto fare i conti con la sua personalità in cambiamento e con i primi problemi di cuore, che lo porteranno ad abbandonare i suoi modi superficiali e a riscoprirsi una persona migliore di quello che credeva.

Stranger Things Max

Soprannominata “Mad Max”, è una ragazzina dal passato complicato, appassionata di videogiochi e sempre accompagnata dal suo skate. Forte e decisa, viene spesso maltrattata dal fratellastro Billy ed è inizialmente vittima anche dell’ostilità di Undici, che la vede come una minaccia al suo rapporto con Mike. In seguito, quando Max inizia a frequentare Lucas, le due diventano grandi amiche.

Stranger Things Billy

È lo sprezzante, popolare e narcisista fratellastro maggiore di Max. Mostra fin da subito un atteggiamento violento e imprevedibile, che in alcune circostanze lo renderà una vera e propria minaccia per i protagonisti. Segnato da un passato difficile proprio come la sorellastra, attraversa un’evoluzione caratteriale che lo porterà a sacrificarsi per gli altri. Adorato dalle sue coetanee, sviluppa invece un’attrazione per Karen, la madre di Mike e Nancy.

Stranger Things Bob

Ex compagno di scuola di Joyce e Hopper, gestisce un piccolo negozio di riparazioni radio e TV. Buono, gentile e un po’ ingenuo, è legato sentimentalmente a Joyce durante la seconda stagione.

Stranger Things Erica

È la sorella minore di Lucas. Ha 10 anni ed è una ragazzina molto sveglia, intelligente e dai modi divertenti e provocatori. Amante della scienza nonostante la giovanissima età, riuscirà a farsi valere nel corso della terza stagione aiutando i protagonisti ad infiltrarsi nella base segreta russa.

Stranger Things Murray

Fervente cospirazionista con un passato da giornalista, possiede di frequente informazioni segrete che si rivelano spesso utili per le indagini dei protagonisti. Parla fluentemente russo, capacità che renderà il suo aiuto fondamentale nel corso della terza stagione.

Stranger Things Robin

È una ragazza brillante e dal carattere forte, nonché dotata di uno spiccato senso dell’umorismo. Parla quattro lingue e lavora alla gelateria Scoops Ahoy dello Starcourt Mall insieme a Steve, con il quale riuscirà ad infiltrarsi nella base segreta russa, grazie anche all’aiuto di Dustin e Erica.

Stranger Things 1

La trama della prima stagione

Il 6 novembre 1983, a Hawkins, il dodicenne Will Byers scompare in circostanze misteriose. Nel frattempo, una strana ragazzina riesce a fuggire da un laboratorio segreto situato proprio nei pressi della cittadina, approfittando di un incidente causato da una spaventosa creatura. Undici, questo il numero identificativo che la giovane ha sul braccio, si imbatte in Mike, Dustin e Lucas, i migliori amici di Will che si erano messi sulle tracce del compagno scomparso. Lei accetta di aiutare il gruppo nella ricerca, rivelando che proprio a Hawkins esiste un portale che conduce al Sottosopra, una dimensione parallela popolata da mostri. Will è intrappolato proprio in quel mondo, ed è braccato da una creatura che i ragazzi soprannominano Demogorgone. Non solo, Undici – che nel frattempo viene ospitata a casa di Mike, con il quale nasce un profondo legame – possiede anche dei poteri soprannaturali frutto degli esperimenti condotti in laboratorio, che non di rado salvano il gruppo da minacce e situazioni pericolose. Mentre la polizia locale, guidata dall’agente Hopper, prosegue nelle ricerche, Joyce, la madre del bambino, vive bizzarre esperienze nella propria casa, riuscendo inoltre a mettersi in contatto con il figlio. Intanto anche Jonathan, il timido fratello di Will, inizia ad indagare insieme a Nancy, la sorella maggiore di Mike, che ha perso la sua migliore amica in circostanze altrettanto misteriose.

Episodi

La prima stagione della serie è composta da 8 episodi, la cui durata può variare tra i 42 e i 55 minuti:

Capitolo primo: La scomparsa di Will Byers (48 min)

(48 min) Capitolo due: La stramba di Maple Street (55 min)

(55 min) Capitolo tre: Luci natalizie (52 min)

(52 min) Capitolo quattro: Il corpo (50 min)

(50 min) Capitolo cinque: La pulce e l’acrobata (53 min)

(53 min) Capitolo sei: Il mostro (47 min)

(47 min) Capitolo sette: La vasca da bagno (42 min)

(42 min) Capitolo otto: Il sottosopra (55 min)

Stranger Things 1 Cast

Qui sotto i principali attori che compongono il cast della prima stagione:

Winona Ryder: Joyce Byers

David Harbour: Jim Hopper

Finn Wolfhard: Michael “Mike” Wheeler

Millie Bobby Brown: “Undici”/Jane Ives

Gaten Matarazzo: Dustin Henderson

Caleb McLaughlin: Lucas Sinclair

Noah Schnapp: William “Will” Byers

Natalia Dyer: Nancy Wheeler

Charlie Heaton: Jonathan Byers

Cara Buono: Karen Wheeler

Matthew Modine: Dr. Martin Brenner

Joe Keery: Steve Harrington

Stranger Things 2

A distanza di un anno dal suo debutto – e galvanizzato dal successo della prima stagione –, lo show dei Duffer ritorna su Netflix nell’ottobre del 2017, appena in tempo per approdare sulla piattaforma il giorno di Halloween. E non a caso, anche il primo episodio si apre con i nostri protagonisti pronti a fare “dolcetto o scherzetto?” vestiti da Ghostbusters.

Trama Stranger Things 2

È trascorso un anno dagli eventi della prima stagione. Dopo il suo ritorno, Will continua ad avere delle visioni del Sottosopra – durante le quali una pericolosa entità sembra perseguitarlo -, mentre ad Hawkins il laboratorio torna ad essere operativo, nella speranza di fermare la fuoriuscita delle creature. Nel frattempo, i giovani protagonisti fanno la conoscenza di una nuova compagna di classe, Max, trasferitasi insieme al tenebroso fratellastro Billy. La piccola Undici, che viene tenuta al sicuro da Hopper nella sua baita in mezzo al bosco, diventa presto insofferente, e nel tentativo di indagare sul suo passato intraprende un viaggio che la porterà a fare la conoscenza di sua madre e di un’altra ragazza dotata di poteri soprannaturali. Intanto la creatura che perseguita Will, chiamata dai protagonisti Mind Flayer, riesce a controllare la sua mente, mettendo in serio pericolo l’intera cittadina di Hawkins e i suoi abitanti.

Episodi

Rispetto alla prima stagione, questo secondo appuntamento con la serie guadagna un episodio. Tutte le puntate sono di lunghezza variabile tra i 45 e i 62 minutii:

Capitolo uno – Mad Max (48 min)

(48 min) Capitolo due – Dolcetto o scherzetto, matto (56 min)

(56 min) Capitolo tre – Il girino (51 min)

(51 min) Capitolo quattro – Will il saggio (46 min)

(46 min) Capitolo cinque – Dig Dug (58 min)

(58 min) Capitolo sei – La spia (51 min)

(51 min) Capitolo sette – La sorella perduta (45 min)

(45 min) Capitolo otto – Il Mind Flayer (47 min)

(47 min) Capitolo nove – La porta (62 min)

Stranger Things 2 cast

Oltre ad aver rincontrato i vecchi volti della prima stagione, nel corso dei nuovi episodi abbiamo fatto la conoscenza anche di alcune importanti new entry, tra le quali vanno citati:

Sadie Sink: Maxine “Max” Mayfield

Dacre Montgomery: Billy Hargrove

Sean Astin: Bob Newby

Paul Reiser: Dr. Sam Owens

Priah Ferguson: Erica Sinclair

Brett Gelman: Murray Bauman

Stranger Things 3

Quella di ambientare il primo episodio della seconda stagione il 31 ottobre, lanciandola su Netflix proprio in concomitanza con il periodo di Halloween, si è rivelata una scelta fortunata nel 2017. E come si dice, cavallo che vince non si cambia. Questa volta siamo però nel luglio del 2019, e mentre i protagonisti si apprestano a dare il via alle loro vacanze estive ad Hawkins, parallelamente, anche il pubblico si sta godendo la calda stagione nelle proprie case. Ma delle nuove minacce dal Sottosopra sono in arrivo.

Trama Stranger Things 3

È trascorso di nuovo un anno. Siamo nell’estate del 1985 e tutto sembra essere tornato alla normalità dopo gli eventi della seconda stagione. I protagonisti sono elettrizzati dall’apertura di un nuovo centro commerciale, mentre tra alti e bassi tentano di portare avanti le loro relazioni. Mike fa coppia con Undici, mentre Max sembra aver trovato una certa intesa con Lucas. D’altra parte, Dustin e Will non apprezzano i nuovi interessi dei loro amici, ritrovandosi sempre più spesso da soli. Hopper diventa ufficialmente il padre adottivo di Undici, ma la sua relazione con Mike non manca di creare tensioni e gelosie in casa. Nel frattempo, Steve inizia a lavorare in una gelateria del centro commerciale, facendo la conoscenza della sua collega Robin; mentre Nancy e Jonathan vengono assunti in un giornale locale. Tutto sembra procedere per il meglio, ma la minaccia proveniente dal Sottosopra non è affatto svanita. Anzi, ben presto i protagonisti scopriranno che il centro commerciale nasconde in verità un laboratorio di ricerca sovietico, all’interno del quale gli scienziati stanno cercando di aprire un portale per l’altra dimensione. Come se non bastasse, il Mind Flayer sta lentamente iniziando a controllare le menti degli abitanti di Hawkins.

Episodi

Nella terza stagione torniamo a 8 episodi, anche questi di una durata variabile tra i 49 e i 77 minuti:

Capitolo uno – Suzie, mi ricevi? (50 min)

(50 min) Capitolo due – Incubi (50 min)

(50 min) Capitolo tre – Il caso della bagnina scomparsa (49 min)

(49 min) Capitolo quattro – La sauna (52 min)

(52 min) Capitolo cinque – L’esercito del Mind Flayer (52 min)

(52 min) Capitolo sei – L’arma (59 min)

(59 min) Capitolo sette – Il morso (55 min)

(55 min) Capitolo otto – La battaglia di Starcourt (77 min)

Stranger Things 3 cast

Molto più esiguo il numero delle new entry rispetto alla seconda stagione, che tuttavia comprende uno dei personaggi più apprezzati dei nuovi episodi, la Robin Buckley di Maya Hawke, figlia di Ethan e Uma Thurman.

Stranger Things 4

Dopo il traumatico e commovente finale della terza stagione – che ha visto Hopper sacrificarsi e Joyce lasciare la cittadina insieme a Will, Jonathan e la piccola Undici, rimasta senza padre adottivo –, diversi scenari si aprono per il futuro della serie. In particolare, la scena mostrata alla fine dell’ultimo episodio alludeva ad un ulteriore coinvolgimento dei sovietici, che sembrerebbero aver intrappolato un Demogorgone in una delle loro basi in Russia. È facile dunque prevedere che ancora una volta i protagonisti si ritroveranno a dover sventare i loro piani, che in questo caso potrebbero mettere in pericolo l’intero pianeta e non solo la ridente cittadina statunitense.

Stranger Things 4 Sinossi

Sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All’indomani dell’evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

Stranger Things 4 trailer

https://www.youtube.com/watch?v=22j8um1XOHE&ab_channel=NetflixItalia

Stranger Things 4 episodi

Hellfire Club La maledizione di Vecna Il mostro e la supereroina Caro Billy Il progetto Nina Il tuffo Il massacro al laboratorio di Hawkins

In arrivo il 1° luglio:

8. Papà

9. Il piano

Stranger Things 4 – Nuovi ingressi nel cast

Netflix ha annunciato i nomi di otto attori – per il momento – che entreranno a far parte del cast nella quarta stagione, unendosi agli storici interpreti che tutti conosciamo. Di seguito trovate tutte le new entry, i rispettivi ruoli e le descrizioni dei personaggi.

Jamie Campbell Bower

Eduardo Franco

Joseph Quinn

Sherman Augustus

Mason Dye

Nikola Djurko

Robert Englund

Tom Wlaschiha

Stranger Things 4 Eddie Munson

Tra i vari personaggi introdotti nella nuova stagione di Stranger Things, senza ombra di dubbio quello che si è guadagnato maggiormente il favore del pubblico è l’Eddie Munson di Joseph Quinn, un metallaro appassionato di Dungeons & Dragons il cui look aggressivo e il forte interesse nei confronti del celebre GDR fantasy – negli anni ’80 considerato al pari dell’occultismo – lo hanno portato ad essere vittima di parecchi pregiudizi da parte degli abitanti di Hawkins.

La vera storia dell’uomo che ha ispirato il personaggio di Eddie Munson

Per chi non lo sapesse, Eddie Munson è ispirato ad una persona vera, ingiustamente incarcerata e condannata a morte – con l’accusa di omicidio – agli inizi degli anni ’90, sulla scia di un fenomeno chiamato Satanic Panic. Ma andiamo con ordine.

Il Satanic Panic, (letteralmente “panico satanico”), fu una sorta di isteria collettiva sviluppatasi negli Stati Uniti tra gli anni ottanta e novanta del XX secolo. In quel periodo, specie nelle cittadine più conservatrici d’America, ci fu un aumento esponenziale delle segnalazioni di abusi sessuali e molestie fisiche – in particolar modo nei confronti di bambini – attribuiti a un’ipotetica rete di satanisti. Le persone erano così convinte che i crimini a scopo rituale fossero una realtà, da arrivare ad accusare persone innocenti solo per via del loro aspetto o del loro stile di vita, in particolare se legati ad un’estetica dark o a generi come l’heavy metal.

In questo contesto si sviluppa la vicenda di Damien Echols, colui che ha ispirato il personaggio. Insieme a due altri ragazzi, ovvero Jessie Misskelley Jr. e Jason Baldwin, nel 1994 venne incarcerato – sostanzialmente senza prove – per il brutale omicidio di tre bambini nella cittadina di West Memphis, in Arkansas. Tra l’altro, il cognome di una delle vittime era Byers e il suo corpo venne trovato in un fiume.

Conosciuti come i Tre di West Memphis, i giovani furono bersaglio di un vergognoso processo mediatico e dell’accanimento dell’opinione pubblica, convinta che fossero colpevoli proprio per via del loro abbigliamento, delle loro pettinature e della loro passione per l’heavy metal – dettagli che vennero utilizzati proprio per attribuire agli omicidi un movente di tipo rituale e satanico. Dei tre, due vennero condannati all’ergastolo, mentre Echols, che era l’unico maggiorenne, ottenne la pena di morte.

Ben 13 anni dopo, ovvero nel 2007, grazie alle tecnologie moderne, come l’analisi del DNA, fu possibile riaprire il caso e determinare che nessuno dei ragazzi era in verità colpevole di quell’orrendo crimine, commesso con tutta probabilità dal patrigno di uno dei bambini uccisi. Nel 2011, al termine della revisione del caso, i Tre di West Memphis sono stati definitivamente scarcerati dopo aver trascorso ingiustamente 18 anni in prigione.

Chiaramente, il caso venne in seguito considerato un vero e proprio scandalo giudiziario, anche perché l’accordo imposto a Echols, Misskelley Jr. e Baldwin per ottenere la libertà, nonostante le prove della loro innocenza, prevedeva che si dichiarassero comunque colpevoli di omicidio, così da evitare che potessero far causa allo Stato e ottenere un cospicuo risarcimento. La loro storia è stata raccontata nel trittico di documentari Paradise Lost di Joe Berlinger and Bruce Sinofsky.

I fratelli Duffer hanno rivelato che Eddie Munson e più in generale la storia dell’Hellfire Club sono ispirati proprio al Satanic Panic degli anni ‘80/’90 e alla vicenda di Damien Echols, ad oggi artista e scrittore.

Stranger Things 4 uscita parte 2

La prima parte della quarta stagione di Stranger Things, composta da sette spisodi, è arrivata su Netflix il 27 maggio. Sarà seguita da una seconda parte in arrivo il 1° luglio, di cui fanno parte due episodi conclusivi di durata maggiore.

Stranger Things 4 – Parte 2 trailer