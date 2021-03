Tratta da una sordida storia vera di soprusi, molestie sul posto di lavoro, politica e – soprattutto – potere, The Loudest Voice è la miniserie sullo scandalo che ha sconvolto il mondo dell’informazione americano.

The Loudest Voice

La serie è prodotta, fra gli altri, da Tom McCarthy (Il Caso Spotlight) e da Jason Blum (Get Out, Sharp Objects) e racconta non soltanto gli scandali e gli intrighi, ma anche gli incontri coi leader mondiali che hanno contrassegnato la carriera anche politica di Ailes, facendo così luce sulla psicologia che guida il processo politico da cima a fondo.

Di cosa parla The Loudest Voice

La serie è il racconto a puntate – sette, una per ciascuno degli anni cruciali della vicenda – dell’irresistibile ascesa e della rovinosa caduta di Roger Ailes. CEO di Fox News scomparso nel 2017. THE LOUDEST VOICE – SESSO E POTERE è l’adattamento fedele del best-seller di Gabriel Sherman (che ha firmato personalmente due episodi della serie) The Loudest Voice in the Room, che a partire dalle testimonianze di più di 600 persone ha inchiodato Ailes, capace di modellare un colosso dell’informazione come Fox News con una tale efficacia da aver finito per plasmare la conversazione politica americana ai più alti livelli, a uno scandalo sessuale che ne ha travolto per sempre carriera e reputazione.

Cast e personaggi

Un irriconoscibile Russell Crowe, con molti chili in più e quasi completamente calvo, interpreta il potentissimo chairman del canale all news americano, leader de facto dei conservatori e media consultant di tutti gli ultimi Presidenti repubblicani degli Stati Uniti d’America, da Nixon a Reagan fino allo stesso Donald Trump. Naomi Watts veste invece i panni di Gretchen Carlson, anchorwoman di Fox News allontanata dal canale nel 2016 dopo aver intentato – per prima – contro Ailes una causa per molestie sessuali. La donna, sua fiera accusatrice nonché fra le prime paladine del movimento #MeToo, fu capofila di una lunga serie di vittime, più di venti, delle attenzioni indesiderate di Ailes.

Nel cast anche Sienna Miller (Civiltà perduta, American Sniper) che interpreta Elizabeth, la moglie del mogul, e Seth MacFarlane (Ted, La Truffa dei Logan) nei panni di Brian Lewis, ex braccio destro di Ailes a capo delle PR del canale. E ancora Simon McBurney (La teoria del tutto) è il tycoon Rupert Murdoch, Annabelle Wallis (Peaky Blinders) veste i panni di una delle accusatrici, Laurie Luhn, contabile di Fox News, e Aleksa Palladino (Boardwalk Empire) sarà invece la storica assistente di Ailes Judy Laterza.