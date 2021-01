Fin dal lancio della piattaforma streaming Disney+, Baby Yoda ha fatto letteralmente impazzire i fan di tutto il mondo.

Il simpatico personaggio è apparso fin dal primo episodio di The Mandalorian, la prima serie televisiva in live-action ambientata nell’universo di Star Wars e prodotta in esclusiva per il servizio di streaming della Casa di Topolino.

Tecnicamente, il suo nome non è Baby Yoda: si tratta di un giovane esemplare della stessa specie del leggendario maestro Jedi, esplorata ora per la prima volta nella saga.

The Hollywood Reporter ha dedicato uno speciale alla serie, rivelatasi un vero e proprio evento mediatico, e ha intervistato il creatore Jon Favreau. Il regista di Iron Man e Il Re Leone ha colto l’occasione per rivelare un interessante aneddoto sul segreto della presenza del personaggio.

Favreau ha svelato che è stato Donald Glover, attore visto in Spider-Man: Homecoming e Community – meglio noto sulla scena musicale come Childish Gambino – a consigliare di mantenere il segreto.

«Eravamo sul set de Il Re Leone, dove stava registrando le sue battute per Simba. Durante una pausa, parlando di musica e di cultura pop, mi dice: “La gente ama essere sorpresa, perché oggi la tecnologia spesso toglie la meraviglia di vedere qualcosa per la prima volta”.

Io ero nel mezzo dell’organizzazione della campagna promozionale per The Mandalorian, e quelle parole mi hanno fatto venire l’illuminazione. Tenere segreto il piccoletto è stata la scelta migliore che potessimo fare, si è rivelata una pubblicità davvero incredibile.

Nessuno di noi si aspettava un tale successo!»

Insomma, dobbiamo davvero ringraziare Glover per la gradita sorpresa, ma soprattutto Favreau per aver colto l’occasione e regalarci un’apparizione davvero inaspettata.

Che ne pensate di questa scelta? Fatecelo sapere nei commenti!