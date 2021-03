Dopo avervi svelato la data d’uscita, è sbarcato in rete il teaser trailer di The Stand, la serie tratta dal romanzo di Stephen King, L’ombra dello scorpione, in arrivo su CBS All Access a dicembre.

Il filmato si apre con la protagonista Frannie (Odessa Young) che fa la conoscenza della centenaria Abagail Freemantle(Whoopi Goldberg).

La serie è più attuale che mai perché parla del gruppo di persone che sono sopravvissute a una pandemia mondiale provocata da un virus sfuggito da un laboratorio.

Il filmato mostra un mondo post-apocalittico in cui quasi la totalità della popolazione mondiale è stata eliminata dal virus. L’ombra dello scorpione è un’opera di oltre 40 anni fa divenuta incredibilmente attuale a cui lo scrittore del brivido ha aggiunto un finale a sorpresa.

Nel cast compaiono molti attori celebri come Alexander Skarsgard, James Marsden, Amber Heard e molti altri.

La prima stagione della serie farà il suo debutto il prossimo 17 dicembre.

Qui sotto il post twitter con il trailer:

Good Vs. Evil. Where do you stand? Based on the book by Stephen King, #TheStand premieres December 17, only on CBS All Access. pic.twitter.com/NaoTgdEybd

— CBS All Access (@CBSAllAccess) August 31, 2020