È stata annunciata oggi la produzione di una nuova serie Tv spin-off dedicata al mondo di The Suicide Squad e incentrata sul personaggio di Peacemaker interpretato da John Cena, che riprenderà quindi il ruolo del film. A scrivere la serie sarà James Gunn, che dirigerà anche alcuni episodi, incluso il pilota.

Peacemaker sarà composta da 8 episodi ed è descritta come una commedia d’azione e avventura. La trama è ancora segreta, ma pare che la serie esplorerà le origini del personaggio di Cena, un uomo che crede nella pace ad ogni costo, non importa quante persone dovrà uccidere per ottenerla. La produzione dovrebbe iniziare all’inizio del 2021, prima che Gunn inizi a lavorare su Guardiani della Galassia 3. The Suicide Squad, invece, arriverà nelle sale Usa il 6 agosto 2021.

«Peacemaker è un’opportunità per approfondire le attuali questioni mondiali attraverso l’obiettivo di questo supereroe/supercriminale/e il più grande idiota del mondo», ha detto Gunn. «Sono entusiasta di espandere l’universo di The Suicide Squad e portare questo personaggio dall’universo dei film DC alla serialità».

Peacemaker sarà il secondo progetto televisivo del franchise DC ad arrivare su HBO Max. A luglio è stato annunciato che Matt Reeves e Terrence Winter erano stati ingaggiati per realizzare Gotham PD, una serie pensata per legarsi a The Batman con Robert Pattinson.