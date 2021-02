Il secondo spin-off di The Walking Dead è stato annunciato solo un paio di mesi fa e non ha ancora un titolo ufficiale, ma sembra che il cast principale stia iniziando a prendere forma: Variety ha infatti rivelato nelle ultime ore i nomi dei primi tre attori che vedremo nel ruolo di protagonisti.

Si tratta di Alexa Mansour, Nicolas Cantu e Hal Cumpston, ai quali si aggiungerà un’altra attrice che dovrebbe essere annunciata nei prossimi giorni. Ricordiamo che il nuovo show si concentrerà sulla prima generazione nata dopo l’apocalisse zombie e ruoterà intorno a due protagoniste femminili, affrontando temi come lo spirito d’adattamento nel nuovo mondo post-apocalittico. Ma anche scelte importanti come quella tra il bene e il male, il cui confine è sempre stato molto sottile nell’Universo di The Walking Dead.

Stando alle prime descrizioni, il personaggio di Alexa Mansour – già vista in Unfriended: Dark Web – dovrebbe essere una giovane donna che vive alla giornata e non ha problemi a infrangere le regole. Graziosa e divertente all’esterno, ma triste e malinconica dentro.

Per quanto riguarda Nicolas Cantu invece – conosciuto per aver doppiato il protagonista de Lo straordinario mondo di Gumball – sembra che interpreterà un ragazzo in apparenza piccolo per la sua età, ma in compenso cintura nera di karate.

Infine, Cumpston – al contrario – presterà il volto ad un giovane considerato fin troppo grande rispetto agli anni che ha. Timido e solitario, è un tipo che spaventa spesso i bambini, dettaglio che lo porta continuamente a detestare sé stesso. L’attore è noto per aver prodotto, diretto e interpretato la commedia australiana Blitched.

La AMC ha ufficializzato la produzione di 10 episodi che dovrebbero arrivare nel 2020. Cosa ne pensate di queste prime new entry?