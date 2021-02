È dall’ottava stagione di The Walking Dead che non vediamo in scena Eduardo (Peter Zimmerman), ma sappiate che un eventuale ritorno del personaggio non è ancora da escludere. Come confermato dalla showrunner Angela Kang, infatti, il nostro è ancora vivo e vegeto da qualche parte! Qui le parole dell’autrice: «Penso che Eduardo sia a Hilltop. Poi abbiamo dei personaggi che vanno e vengono dai loro viaggi, quindi potremmo assistere al ritorno di Eduardo in futuro, o no. Si tratta anche di organizzare i calendari e cose così».

Insomma, Eduardo è un po’ nella stessa situazione di Maggie (Lauren Cohan): il personaggio è momentaneamente assente dalle varie storyline, ma ancora ancora vivo nella Dead Universe. «È tutto parte del vasto mondo di personaggi e degli avanti e indietro a cui sono coinvolti. Ci focalizziamo su diversi personaggi ogni anno», ha proseguito la Kang. Ha invece confessato Zimmerman: «Il fatto che Eduardo sia a Hilltop ha senso secondo me, dato che quella è casa sua. Sono contento di sentire che Angela pensi che Eduardo sia vivo e che ci sia la possibilità di rivederlo. Mi piacerebbe fosse così».

Stando a un report di Insider, in verità Eduardo sarebbe già dovuto tornare nella nona stagione dello show, ma Zimmerman non ha potuto partecipare alle riprese in quanto impegnato sul set di Jungle Cruise, film d’avventura targato Disney in cui affianca Dwayne “The Rock” Johnson, Emily Blunt ed Edgar Ramirez.

Insomma, che ne pensate in proposito? Vi piacerebbe rivedere Eduardo assieme agli altri protagonisti della serie zombesca? La nona stagione di The Walking Dead, ricordiamo, è finita ieri col sedicesimo episodio.

Fonte: INSIDER